Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangınına da değinen Bolat, yangında hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, ülkenin içindeki sorunlara dikkat çekti. Bakan, muhalefetin iktidara yönelik eleştirilerinin, hizmet etmek yerine ülkeyi aşağı çekmeye yönelik olduğunu savundu. Ayrıca, yerel seçimlerle ilgili olarak, Cumhur İttifakı’nın kadrolarının halk tarafından desteklenmeye devam edeceğini ve 2024 yerel seçimlerinde başarı beklediklerini dile getirdi.

Kadınların Türkiye’deki başarıda önemli bir rol oynadığını belirten Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması için yaptığı reformlara dikkat çekti. Kadınların iş gücüne katılımının arttığını ve 2028 hedefinin yüzde 40 olduğunu ifade etti.

Bakan, Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini, zorlu süreçlere rağmen ekonominin güçlendiğini ve dış ticaretin arttığını belirtti. 2023 yılında Türkiye’nin 375 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, dış ticaret açığını ise 24 milyar dolar azaltarak 82 milyar dolara düşürdüğünü söyledi. Deprem felaketinin yarattığı zorluklara rağmen Türkiye’nin üretim ve büyüme konusunda güçlü bir performans sergilediğini ifade etti.

Son olarak, Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin daha da güçlü bir geleceğe doğru ilerleyeceğini belirtti ve tüm kesimlerin katkılarıyla güçlü bir Türkiye Yüzyılı inşa edileceğini söyledi.