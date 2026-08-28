Didim Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü düzenleyeceği özel programla kutlayacak. Bağımsızlık mücadelemizin zaferle taçlandığı bu anlamlı günde, Didim'de bayram coşkusu Fener Alayı ve Işın Karaca konseriyle yaşanacak.

30 Ağustos akşamı saat 20.30'da Belediye Önü'nde başlayacak Fener Alayı, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde Didim sokaklarında zafer coşkusunu taşıyacak. Fener Alayı'nın ardından kutlamalar, saat 21.30'da Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek Işın Karaca konseri ile devam edecek. Sevilen sanatçı Işın Karaca, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla Didimlilere unutulmaz bir 30 Ağustos akşamı yaşatacak. Böylece Zafer Bayramı'nın gururu, müziğin ve ortak bayram coşkusunun buluştuğu bir geceyle taçlanacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, '30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının zaferle taçlandığı tarihi bir gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Büyük Zafer'in 104. yılında, Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza duyduğumuz sonsuz sevgiyle 30 Ağustos'un gururunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm halkımızı Fener Alayımıza ve Işın Karaca konserimize davet ediyorum' dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Didim, Fener Alayı ve Işın Karaca konseriyle zaferin gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşayacak.