Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Konserleri kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Bilal Sonses, Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Park'ta Aydınlılarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde Sonses, sevilen şarkılarını seslendirerek vatandaşlara müzik dolu bir yaz akşamı yaşattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanında vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' sürüyor. Kentin dört bir yanında düzenlenen konserlerin şimdiki adresi de Efeler ilçesinde bulunan Mimar Sinan Park oldu. Sevilen sanatçı Bilal Sonses, Mimar Sinan Park'ın eşsiz atmosferinde vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde Bilal Sonses, sevilen şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar, yaz akşamına renk katan etkinlikten dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.