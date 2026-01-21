MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağının indirilmesine yönelik olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, yaşananları “bugüne kadar görülen provokasyonların en ağırı” olarak nitelendirirken, DEM Parti’yi ve eşbaşkanlarını sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, “Grup toplantısını Nusaybin’de yapan DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eşbaşkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır” dedi.

Bahçeli açıklamasında, “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedefleri ilerledikçe provokasyonların arttığını savunarak, Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrar arayışlarından rahatsız olan muhasım mihrakların devrede olduğunu ifade etti. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşananların arkasında istihbarat operasyonu bulunduğunu öne süren Bahçeli, Türk bayrağına yönelik saldırının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, DEM Parti’ye açık çağrıda bulunarak terörle arasına net mesafe koyması gerektiğini belirtirken, milli birlik ve beraberliğe zarar verecek söylem ve tutumların kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Türk bayrağının bağımsızlığın ve egemenliğin simgesi olduğunu ifade eden Bahçeli, “Ay yıldızlı al bayrağımıza uzanan pis elleri lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli’nin açıklamasının tam metni