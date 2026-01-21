Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşen konserin tüm geliri, vakfın bursiyer gençlerinin eğitimine destek amacıyla ayrıldı. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, “Bu konserden elde edilen gelirin bursiyer gençlerimizin eğitimine aktarılması, topluma karşı sorumluluğumuzun somut bir göstergesi” dedi.

Ankara’da düzenlenen Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Konseri, sanatın dönüştürücü gücünü eğitimle buluşturan özel bir geceye dönüştü. Soprano Ayşe Şenogul ve tenor Mert Süngü’nün solist olarak yer aldığı gecede, Glinka’dan Puccini’ye, Donizetti’den Kálmán’a uzanan seçkin bir opera repertuvarı seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde ise müzik tarihinin en önemli eserleri arasında yer alan Mussorgsky’nin Bir Sergiden Tablolar adlı yapıtı Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Konseri benzerlerinden ayıran unsurlardan biri de oyuncu Özge Özder’in anlatıcı olarak sahnedeki varlığı oldu. Özder, seslendirilen eserlerin hikâyelerini ve tarihsel arka planını izleyicilerle paylaşarak müzik ve anlatıyı sahnede bir araya getirdi.

“Sanat ve eğitim ayrılmaz parçalar”

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, konserle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sanatı ve eğitimi, toplumsal gelişimin ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz. Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen bu konser, yalnızca bir müzik buluşması değil gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunan anlamlı bir dayanışma örneği. Bu konserden elde edilen gelirin bursiyer gençlerimizin eğitimine aktarılması, topluma karşı sorumluluğumuzun somut bir göstergesi. Kültür ve sanatın dönüştürücü gücünü destekleyen projeleri sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

2024 yılında Adana’da kurulan Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı, sanat ve eğitimi toplumun her kesimiyle buluşturmayı amaçlayan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Vakıf bünyesinde hayata geçirilen Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, kısa sürede gerçekleştirdiği konserlerle Türkiye’nin sanat gündeminde yer aldı.