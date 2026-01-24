Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin halka arz sürecinde geri sayım başladı. Şirketin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanırken, Halk Yatırım Menkul Değerler’in aracılık edeceği halka arzda; 54 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

Halka arz işlemi; şirket sermayesinin 218 milyon 650 bin TL’den 273 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması dolayısıyla toplam 54 milyon 700 bin TL nominal değerli payların halka açılması suretiyle gerçekleşecek.

Halka arz edilecek payların Şirket’in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı yüzde 20,01 olarak belirlenirken, pay başına satış fiyatı 21.50 TL olarak planlandı. Halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 176 milyon 50 bin TL olarak öngörülüyor.

2005 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde kurulan Akhan Un ve bağlı ortaklığı Türkiye genelinde 5 üretim tesisinde un ve makarna üretiyor, aynı zamanda tahıl ürünlerinin toptan ve perakende satışını gerçekleştiriyor.