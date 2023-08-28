Raporun ardından açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Hafif hasarlı olduğu halde bitişik olduğu için boşaltılması istenen binadaki vatandaşlar desteklerden faydalanamıyor” derken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu ise, “Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda, hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak” dedi.

İlçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde aynı temel üzerinde bulunan Ferda Apartmanı ve Sema Apartmanına, 6 Şubat depremlerinin ardından hafif hasarlı raporu verildi. Daha sonradan Sema Apartmanı sakinlerinin ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından binada ikinci kez hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda binanın yapı elemanlarının hasar aldığının görülmesi üzerine orta hasarlı raporu verilirken, aynı temel ve sütunu paylaştığı için bitişiğinde bulunan Ferda Apartmanı için de orta hasarlı raporu verildi. Raporun üzerine açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, apartman sakinlerinin elektrik ve doğalgazlarının kesileceği ihtarı üzerine durumdan haberdar olduklarını ve Ferda Apartmanı sakinlerinin orta hasarlı binaya sunulacak imkanlardan yararlanamayacağını söylerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu ise apartmanların temel bilgilerinin AFAD'a gönderileceğini ve 2 apartmanın da aynı statüde desteklerden ve imkanlardan faydalanacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün depremden 5 ay sonra binaya orta hasarlı raporu vererek yıkımına karar vermesinin çelişki olduğunu söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Şunu gördük ki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne depreme ne de deprem sonrasına hazırlıklı değilmiş. Çünkü bu arkamızda görünen bina 6 Şubat depreminden sonra hafif hasarlı olarak kayıtlara girmiş. Fakat 5 ay geçtikten sonra buradaki bir kiracının şikayeti üzerine gelmişler ve orta hasarlıya çevirmişler. Daha sonra da binadakilerin orta hasarlı olduğundan haberi yok ama muhtara bırakılan bir kağıt var. Çok sonradan haberleri oluyor. Niye haberleri oluyor? Elektrikleri ve doğalgazları kesilmeye gelindiğinde haberleri oluyor. Niye kesiyorsunuz diye sorulduğunda da burayla ilgili yıkım kararı var biz bunun için keseceğiz deniyor. Ondan sonra bina sahipleri öğreniyorlar ve gidiyorlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne. İşin garibi burada yıkılma kararı alınmış, binadakilerin haberi yok. Kısa bir süre veriyorlar ama burada 2 tane bina var yan yana. Binalar tek tablada ayrıca ortalarında bir kolon kiriş yok ve tek bina. Binanın birine yıkılma kararı veriliyor ve o yıkılma kararı verilen binadakilere de kira desteği vesaire verilecek ama yan taraftakilere verilmiyor. Halbuki burayı tek başına yıkamazsınız. Buranın ikisinin birden yıkılması gerek çünkü tek bina burası. Bunların bilinmediği, arşivinin tutulmadığı bir durumda biz nasıl bir deprem tedbiri alacağız? Nasıl depremden sonra yapılaşmalara karşı bir önlem alınacak, vatandaş korunacak kollanacak? Yani biz eğer buranın tek bina olduğunu bilmiyorsak, kayıtlarımızda bu yoksa ve burayı tek başına yıkmaya kalkarsak oluşacak o sonucun nasıl altından kalkmayı düşünüyorlar? Bu kadar basit olmamalı. Aynı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü depremden sonra hafif hasarlı, 5 ay sonra yıkılacak diyor. Bu aradaki çelişki nedir? Nasıl bir tespit yapılıyor, nasıl rapor veriliyor? Bu kadar insanın mağdur edilmesi nedir? Bakın bu binaların hepsi bitişik, aralarında boşluk yok. Bu binaların ikisini birden yıktığınızı kabul edelim. Oturanların şikayeti üzerine anladılar ve düzeltecekler durumu sanırım. Buradaki bütün binalar bitişik ve bunlar yıkıldığında yandakiler ne yapacak? Bu o kadar basit mi? Çözümlerin makyaj tedbirlerle, pansuman tedbirlerle yapılmaması gerektiğini hala anlayamadık mı? köklü bir çözüm neden araştırılmıyor? Bu kadar insan bu cadde üzerinde hepsi perişan edilecek” dedi.

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu ise, “Kayseri merkezdeki ağır hasarlı yapı sayımız 31, orta hasarlı yapı sayımız ise 23 tanedir. Yapılardaki deprem hasarı gözlemsel olarak incelenerek, teknik ekipler tarafından hasar durumuna karar verilmektedir. Hasar tespiti bütün dünyada bu şekilde yapılmaktadır. Deprem esnasında taşıyıcı sistem elemanlarının aldığı hasara göre yapının hasar durumu belirlenmektedir. Yapılan incelemede orta hasarlı yapının 1 yıl içerisinde mühendislik hizmeti alması ya da yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı taşıyıcı sisteme sahip fakat hasar durumları farklı olan yapıların hasar tespit genelgesi çerçevesinde hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak. Ağır hasarlı binaların iskan edilmeyeceği, orta hasarlı yapıların ise güçlendirmeleri yapıldıktan sonra kullanılacağı kanunda belirtilmektedir. Bu sebeple ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespiti yapılmış ve itirazlar sonucu hasar durumu değişmeyen yapılara valilik kanalıyla abonelik işlemlerinin sonlandırılacağı ve tapu şerhlerinin yapılacağı ilgili kurumlara bildirilmiştir. Bu yapılarda yaşayan vatandaşlarımız nakdi yardımlar için AFAD'tan yerinde dönüşüm için de bakanlığımızdan gerekli yardımları alabilirler” ifadelerini kullandı.