Büyük heyecana sahne olan Elmalı Güreşleri'nde kazanan dostluk oldu. Kurtdere Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri yarı finalinde karşı karşıya gelen Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk arasında yaşanan gerginliğin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir iki başpehlivanı Elmalı'da bir araya getirerek dostluk ve kardeşlik mesajı verdi.

CW Enerji 2026 Yağlı Güreş Ligi, Elmalı'da gerçekleştirilen 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk arasında yapılan yarı final müsabakasının ardından yaşanan olaylar ise sezonun en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık yarı finalinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi adına er meydanına çıkan Mustafa Taş ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen ve puanlama bölümüne taşınan mücadelede kule hakemlerinin kararıyla Mustafa Taş galip ilan edilirken, kararın ardından er meydanında ve tribünlerde tansiyon yükseldi. Yaşananlara o gün de tepki gösteren Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri kapsamında başpehlivanlar Feyzullah Aktürk ve Mustafa Taş'ı bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kurtdere'de yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı'da ise yaşanan olayların aksine dostluğun ve kardeşliğin öne çıkmasını istedi. Başpehlivan Feyzullah Aktürk ve Mustafa Taş'ı bir araya getiren Özdemir, er meydanlarında rakip olan pehlivanların hayatın içinde kardeş, dost ve yoldaş olduğunu vurguladı.

Büşra Özdemir: Özdemir: 'Er meydanlarında bize alkışlamak düşer'

Pehlivanların er meydanında yıllardır büyük bir emek verdiğini vurgulayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, sporcuların da kolay yetişmediğini söyledi. Özdemir, 'Maddi, manevi çok büyük emek ve gönül veriyoruz. Çocuk yaştan bu yana yetişiyorlar, çok ciddi bir cesaret, disiplin sergiliyorlar. Uykusuz, serumlarla ayakta kaldıkları, güreşlere çıktıkları çok maç var ama bu emeğin tek yakıtı, tek karşılığı alkış olmalı. Ben buradan tüm başpehlivanlarımızı, tüm güreşçilerimizi alkışlıyorum. Er meydanının yiğitleri kardeştir, yoldaştır. Dünyada sporcusunu müsabakaya ellerine ayaklarına yaktığı kınalarla, abdest alıp kıldığı namazıyla çıkaran, ezan okununca ara verilen başka bir spor dalı yok. İşte bu yüzden bu topraklarda ata sporumuzun maneviyatına yakışır şekilde hüküm sürmesi için çalışıyor, tüm pehlivanlarımıza sahip çıkıyor, yan yana omuz omuza duruyoruz. Er meydanında rekabet de olur, tansiyon da yükselir ama yıllarını bu spora veren pehlivanlarımızın emeğine yakışan alkıştır, saygıdır. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Dualı çayırların hakkını veren tüm pehlivanlarımızın bileğine, yüreğine, emeğine sağlık' ifadelerini kullandı.

Mustafa Taş: 'Er meydanında delikanlı gibi güreş yapıyoruz'

Feyzullah Aktürk ile yaklaşık 15 senelik bir rekabete sahip olduklarını belirten Mustafa Taş ise konuşmasında şunları kaydetti:

'Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geniş bir kulübümüz var, 17 başpehlivan arkadaşız. Yöneticilerimiz, başkanımız hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Uzun bir etap geçirdik. mental olarak da çok zorlandık. Birçok sakatlıklarla uğraştık. Feyzullah ile de gerçekten güzel bir maçımız oldu. Çocukluğumuzdan beri 14-15 senedir rakibiz. Onun da yendiği oluyor, benim de yendiğim oluyor. Güreş seyircilerine güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Üstümüze düşeni yaptık. Kararı kule hakemleri verdi. Feyzullah ile aramda hiçbir sorun yok. Er Meydanı'nda delikanlı gibi güreş yapıyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim.'

Feyzullah Aktürk'ten seyirciye çağrı

Feyzullah Aktürk de Kurtdere'de yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kendi seyircisinin Mustafa Taş'a yönelik tepkisinin doğru olmadığını belirten Aktürk, tribünler ile pehlivanlar arasındaki bağın ağabey-kardeş ilişkisi gibi durduğunu ifade ederek, güreşseverlerden yağlı güreşin ruhuna yakışır ve daha sakin bir tutum beklediğini söyledi. Yeni yetişen genç bir pehlivan kuşağının da varlığına dikkat çeken Aktürk, 'Ben aziz seyircimizden biraz daha sakinlik rica ediyorum. Biz dualı çayıra yakışır şekilde mücadelemizi bu sahalarda sürdürelim. Seyircimiz zaten bizim velinimetimiz; onlar bizim ağabeyimiz, biz de onların kardeşleriyiz' diye konuştu.