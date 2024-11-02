“Ulaştırma Bakanlığı Belgeli Hizmetler”, “Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler” ve “Jüri Özel Ödülleri” alt dallarından oluşan “Kurumsal Yarışma Kategorisi” için kayıt olma süresi aday firmalardan gelen talep üzerine 4 Kasım 2024 Pazartesi günü 17.00’ye kadar uzatıldı. Atlas Lojistik Ödülleri Organizasyon yetkilileri yaptıkları açıklama ile lojistik sektöründeki tüm firmaları https://www.lojistikodulleri.com sitesinden başvuru yaparak yarışmaya katılmaya davet ettiler.

Atlas Lojistik Ödülleri'nde Heyecan Yükseliyor: Online Oylama Başladı! Atlas Lojistik Ödülleri'nde Heyecan Yükseliyor: Online Oylama Başladı!

15 yıldır kesintisiz olarak devam eden Atlas Lojistik Ödülleri’nin diğer kulvarını oluşturan ve internet oylama sistemiyle gerçekleştirilen online yarışmada da heyecan oylamanın sona ereceği 4 Kasım 2024 Pazartesi günü 17.00’ye kadar sürecek. Oylama işlemleri https://www.lojistikodulleri.com/online-yarisma/ adresinden yapılmaktadır.