“Ulaştırma Bakanlığı Belgeli Hizmetler”, “Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler” ve “Jüri Özel Ödülleri” alt dallarından oluşan “Kurumsal Yarışma Kategorisi” için kayıt olma süresi aday firmalardan gelen talep üzerine 4 Kasım 2024 Pazartesi günü 17.00’ye kadar uzatıldı. Atlas Lojistik Ödülleri Organizasyon yetkilileri yaptıkları açıklama ile lojistik sektöründeki tüm firmaları https://www.lojistikodulleri.com sitesinden başvuru yaparak yarışmaya katılmaya davet ettiler.

15 yıldır kesintisiz olarak devam eden Atlas Lojistik Ödülleri’nin diğer kulvarını oluşturan ve internet oylama sistemiyle gerçekleştirilen online yarışmada da heyecan oylamanın sona ereceği 4 Kasım 2024 Pazartesi günü 17.00’ye kadar sürecek. Oylama işlemleri https://www.lojistikodulleri.com/online-yarisma/ adresinden yapılmaktadır.