Operasyonda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, yurt dışında bulunan 19 kişi için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla işlem başlatıldı.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgüt üyelerinin yalnızca özel olarak tasarlanmış cep telefonları üzerinden haberleştikleri ortaya çıktı. Uçtan uca şifreleme teknolojisine sahip cihazlarda mikrofon, kamera ve GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı tespit edildi.

Yazışmalar Uyuşturucu Ağını Ortaya Çıkardı

Kriptolu sistem üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin incelenmesi sonucunda, suç örgütlerinin farklı ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri hem Türkiye'ye hem de çeşitli ülkelere sevk ettikleri belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerine katıldığı tespit edilen toplam 50 şüpheli belirlendi. Bunlardan 10'unun başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 19'unun yurt dışında firari olduğu, 21 kişinin ise Türkiye'de olduğu saptandı.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla 19 Haziran'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gözaltı işlemleri sürerken, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için uluslararası iş birliği mekanizmaları devreye sokuldu.

Milyonlarca Liralık Mal Varlığına Tedbir

Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklara, 78 taşınmaz ile 77 araca ve 15 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu.

Yetkililer, uluslararası bağlantıları bulunan uyuşturucu ve kara para aklama ağına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.