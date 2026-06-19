Edinilen bilgilere göre, olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini sürerek Karaal'ın Tuzla'da bir inşaatta alıkonulduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonucunda kurtarılan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonun genişletilmesiyle 5 şüpheli daha yakalandı. Son gözaltılarla birlikte dosya kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Polis ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve kaçırılma eyleminin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.