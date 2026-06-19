İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, belediye yöneticileri ve bazı personelin rüşvet karşılığında usulsüz ruhsat işlemleri yaptığı, kaçak yapılara göz yumduğu ve resmi belgelerde usulsüzlük gerçekleştirdiği iddia edildi.

Soruşturmanın, Adalar’daki doğal ve arkeolojik sit alanlarında bulunan yapıların restorasyon ve tadilat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenildi. Savcılık tarafından yürütülen teknik takip, iletişim kayıtları, MASAK incelemeleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda hazırlanan dosyada, bazı tarihi yapılarda yapılan kapsamlı müdahalelere “basit onarım” adı altında izin verildiği ve bu süreçlerde rüşvet alındığı öne sürüldü.

Dosyada ayrıca ruhsatsız işletmelere faaliyet izni verilmesi veya denetimlerin görmezden gelinmesi karşılığında para talep edildiği iddiaları da yer aldı. Kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda para cezası kesildiği, ardından mülk sahipleriyle pazarlık yapılarak cezaların evraklarda değişiklik yapılarak düşürüldüğü ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında belediyeden ruhsat almak isteyen bazı kişilerin belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, işlemlerin bu kişiler aracılığıyla yürütüldüğü ve rüşvet mekanizmasının bu şekilde işletildiği iddia edildi. Savcılık, şimdiye kadar tespit edilen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüpheli hakkında işlem başlattı.

İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 41 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.