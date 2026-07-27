Beylik Çayırı'nda temsili göç yürüyüşüyle başlayan şenlikte, Türk dünyasının çeşitli bölgelerini temsil eden çadırlar ve stantlar kuruldu. Ziyaretçiler, geçmişten günümüze taşınan kültürel eserleri, geleneksel kıyafetleri, kitapları ve el emeği ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da etkinlik alanını ziyaret ederek stantları gezdi ve katılımcılarla sohbet etti. Türk kültürünün zengin mutfak mirasına da dikkat çeken Önal, Orta Asya'dan günümüze ulaşan geleneksel lezzetleri tatmanın kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Şenliğe, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Nogay ve Terekeme Karapapak Türklerini temsil eden dernekler de katıldı. Kurulan stantlarda her topluluğun tarihini, kültürel değerlerini ve geleneksel yaşam biçimini yansıtan ürünler sergilendi.

Etkinlik boyunca farklı coğrafyalardan gelen halk oyunları ekipleri sahne alırken, küçük bir kız çocuğunun sergilediği kartal dansı izleyicilerden yoğun alkış aldı. Mehter takımının marşları ise şenliğe ayrı bir coşku kattı.

Şenliğin dikkat çeken lezzetlerinden biri de Kırgız mutfağının geleneksel içeceği olan sütlü çay oldu. Tuz, karabiber ve tereyağıyla hazırlanan içecek ziyaretçilere ikram edilirken, Nogay Türklerinin geçmişten günümüze taşıdığı "katıklı çay" geleneği de katılımcılara tanıtıldı.

Yörük Türkmen Derneği Başkanı Çetin Özyön, organizasyonun temel amacının Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti. Şenliğe katılan dernek temsilcileri de kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklara tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Yörük Türkmen Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenirken, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen kültürel değerlerin buluşmasına ev sahipliği yaptı.