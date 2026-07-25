Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalında denetim yaptı. Kanalda yüzen çocuk vegençler sudan çıkarılarak boğulma tehlikesine karşı uyarıldı, vatandaşlara bilgilendiricibroşür dağıtıldı.

Denetimler sırasında drone destekli anonslarla da sulama kanallarında yüzmeninhayati risk taşıdığı hatırlatıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında 15 yaş ve üzerindekilere idari para cezası uygulanırken, 15 yaşın altındaki çocuklar için cezai işlem aileleri hakkında gerçekleştirildi. Gün boyu süren uygulamalarda 7 kişiye toplam 25 bin 942 TL ceza kesildi.

Kentte yaz sezonunun başlamasından bu yana sulama kanallarında serinlemek isterken 14 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken ekipler, vatandaşlara uyarılara mutlaka uymaları çağrısında bulundu.

Denetim sırasında sudan çıkarılan çocuklardan biri, "Burada boğulanlar yüzmeyi bilmiyor. Biz biliyoruz." ifadelerini kullanırken, bir başka çocuk ise ailesinden habersiz kanala geldiğini belirterek, "Havuza gidiyorum diyerek buraya geliyorum." dedi.Polis ekipleri ise yüzme bilmenin, sulama kanallarındaki güçlü akıntı ve tehlikeleriortadan kaldırmadığını vurgulayarak denetimlerin yaz boyunca süreceğini bildirdi.