Günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak üzere geliştirilen yeni Chery TIGGO 7 Comfort, güvenlik, konfor ve kendini kanıtlamış performansı dengeli bir yapıda bir araya getiriyor. Geniş yaşam alanı, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve kullanıcı odaklı donanımlarıyla öne çıkan model, şehir içi kullanımdan uzun aile yolculuklarına kadar her senaryoda güven veren bir sürüş deneyimi sunuyor. Chery’nin küresel “For Family” yaklaşımını yansıtan TIGGO 7 Comfort, ailelerin her yolculuğunu daha konforlu, daha güvenli ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor. Güvenlikten kullanım kolaylığına kadar günlük yaşamı destekleyen özellikleriyle model, TIGGO ailesinin pratik ve dengeli yeni üyesi olarak öne çıkıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, ailelerin günlük yaşam ihtiyaçlarını merkeze alan yeni TIGGO 7 Comfort ile SUV ürün gamında dengeli ve kullanıcı odaklı yeni bir seçenek sunuyor. Güvenlik, konfor ve kendini kanıtlamış performansı dengeli biçimde sunan yeni TIGGO 7 Comfort, şehir içi kullanımdan uzun aile yolculuklarına kadar günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Günlük işe gidiş gelişlerden çocukların okul yolculuklarına, hafta sonu kaçamaklarından uzun aile seyahatlerine kadar uzanan farklı kullanım senaryoları, ailelerin otomobillerden beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Günümüz kullanıcıları, güvenilir performansı, kapsamlı güvenlik teknolojilerini, geniş yaşam alanını ve günlük kullanımı kolaylaştıran işlevsel özellikleri bir arada sunan modelleri tercih ediyor.

Chery’nin ailelerin gerçek yaşam ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiği yeni TIGGO 7 Comfort, güvenlik, sürüş konforu ve kullanım kolaylığına odaklanan dengeli yapısıyla öne çıkıyor. Gereksiz karmaşıklık yerine sürücülerin ve yolcuların günlük hayatta en sık kullandığı özellikleri merkeze alan model, ailelere farklı yol koşullarında güven veren, konforlu ve pratik bir SUV deneyimi sunmayı hedefliyor.

Günlük kullanıma uygun güçlü performans

Günlük aile kullanımında bir otomobilin hem yoğun şehir trafiğine hem de uzun yolculuklara uyum sağlaması büyük önem taşıyor. Yeni TIGGO 7 Comfort, Chery'nin farklı global pazarlarda başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI turbo benzinli motoru ve 7 ileri ıslak çift kavramalı otomatik şanzımanıyla yollara çıkıyor. 275 Nm maksimum tork üreten motor, şehir içinde akıcı hızlanma sağlarken otoyol sürüşlerinde ve sollamalarda ihtiyaç duyulan performansı da sunuyor. Model, 0’dan 100 km/s hıza 9,4 saniyede ulaşırken yaklaşık 7,0 litre/100 kilometrelik karma yakıt tüketimiyle performans ve günlük kullanım verimliliği arasında başarılı bir denge kuruyor.

4.553 mm uzunluğa, 1.862 mm genişliğe, 1.696 mm yüksekliğe ve 2.670 mm aks mesafesine sahip TIGGO 7 Comfort, aile yolculukları için ferah ve kullanışlı bir iç mekân sunuyor. Modelin 484 litrelik bagaj hacmi; seyahat valizlerinden çocuk arabasına, alışveriş çantalarından günlük kullanım eşyalarına kadar farklı ihtiyaçların kolaylıkla taşınmasına imkân tanıyor.

Aileler için gelişmiş güvenlik teknolojileri

Çocuklar ve ileri yaştaki aile bireyleriyle gerçekleştirilen yolculuklarda güvenlik, kullanıcıların en önemli beklentileri arasında yer alıyor. Yeni TIGGO 7 Comfort, sürücüyü yolculuğun farklı aşamalarında destekleyen kapsamlı Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleriyle donatılıyor.

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Entegre Hız Sabitleme Asistanı ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı; otoyol sürüşlerinde ve yoğun şehir trafiğinde öndeki araçla güvenli mesafenin korunmasına yardımcı olurken sürücü yorgunluğunun azaltılmasına da katkı sağlıyor. Bununla birlikte Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Şerit Değiştirme Asistanı ise şerit değişiklikleri ve sollama manevraları sırasında çevredeki trafiği sürekli takip ederek sürücünün farkındalığını artırıyor. Geri Manevra Çapraz Trafik Frenleme Sistemi, park alanlarından geri çıkış sırasında yaklaşan araçları algılayarak olası çarpışmaların önlenmesine yardımcı olabiliyor. Kapı Açma Uyarı Sistemi de kapılar açılmadan önce arkadan yaklaşan araçları veya bisikletlileri algılayarak yolcuları olası risklere karşı uyarıyor.

Acil Durum Manevra Asistanı, Arka Çarpışma Uyarısı ve Viraj Hız Asistanı gibi ilave teknolojiler de farklı sürüş koşullarında güvenliği destekliyor. Bu sistemler, yolculuk öncesinden park manevralarına kadar uzanan geniş bir kullanım alanında ailelerin daha güvenli ve huzurlu seyahat etmesine katkı sağlıyor.

Her yolculukta konforlu ve ferah bir yaşam alanı

Şehir trafiğinde geçirilen uzun süreler, değişken hava koşulları ve uzun yolculuklar, kabin konforunu aile kullanıcıları açısından her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Yeni TIGGO 7 Comfort, tüm yolcular için daha sessiz, daha sağlıklı ve daha konforlu bir yaşam alanı sunan özellikleriyle öne çıkıyor.

Altı yönlü elektrikli sürücü koltuğu, farklı fiziksel özelliklere sahip sürücülerin ideal oturma pozisyonunu kolaylıkla ayarlamasına yardımcı oluyor. Akustik lamine ön cam ve ön yan camlar ise rüzgâr ve yol gürültüsünü azaltarak kabin içinde daha sessiz ve konforlu bir atmosfer oluşturuyor. N95 sınıfı PM2.5 hava filtreleme sistemi, havadaki zararlı partiküllerin kabine girişini azaltmaya yardımcı oluyor. Özellikle çocuklarla ve ileri yaştaki aile bireyleriyle gerçekleştirilen yolculuklarda önem taşıyan bu sistem, kabin içindeki hava kalitesinin korunmasına katkı sağlıyor.

Dinamik kılavuz çizgilerine sahip geri görüş kamerası, dar şehir içi park alanlarında manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Altı hoparlörlü ses sistemi yolculukları daha keyifli hale getirirken, 12V güç çıkışı, çocuk güvenlik kilitleri ve aydınlatmalı makyaj aynaları gibi günlük yaşamı kolaylaştıran donanımlar da ailelerin kullanım deneyimini zenginleştiriyor.

Aile odaklı SUV anlayışının yeni temsilcisi

Yeni TIGGO 7 Comfort ile Chery, TIGGO SUV ürün ailesini günlük mobilite ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş yeni bir seçenekle genişletiyor. Model, güvenilir performansı, kapsamlı güvenlik teknolojileri, ferah iç mekânı ve kullanıcı odaklı konfor özellikleriyle gerçek yaşam koşullarına uygun, dengeli bir aile SUV'u olarak öne çıkıyor. Chery’nin küresel “For Family” yaklaşımını yansıtan TIGGO 7 Comfort, ailelerin yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmasını değil, her yolculuğu daha güvenli, daha konforlu ve daha huzurlu bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Chery ayrıca ürünlerinin ötesinde, “With Chery With Love” kullanıcı ekosistemi, Küresel Marka Elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği “For Family, For Champion” yaklaşımı ve OMODA | JAECOO’nun gençlik odaklı “Forever 26” ruhuyla kullanıcılarıyla daha güçlü bağlar kurmayı sürdürüyor. Bu çalışmalar, markanın dünyanın farklı bölgelerindeki ailelere güvenilir mobilite deneyimleri sunma ve yaşamlarının her aşamasında onlara eşlik etme vizyonunu ortaya koyuyor.