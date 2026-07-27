Giresun'da yeni sezon fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu güzergâhında kurdukları yol kenarı tezgahlarında yeşil kabuklu taze fındığı satışa sunmaya başladı. Geçen yıl kilogramı 150 TL'den satılan yeşil kabuklu fındık, bu sezon 200 TL'den alıcıyla buluşurken, kurutulmuş kabuklu fındığın kilogramı ise 350 TL'den satışa çıkarıldı.



Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların da ilgi gösterdiği tezgahlarda üreticiler, dalından topladıkları fındığı bekletmeden satışa sunduklarını belirtti.



Yaklaşık üç yıldır kendi ürettiği fındığı yol kenarında sattığını ifade eden üretici Enver Dikmen, akşam saatlerinde topladığı fındığı ertesi sabah tezgaha getirdiğini söyledi. Bu yöntemle hem ürününü değerlendirdiğini hem de Giresun fındığının tanıtımına katkı sunduğunu belirten Dikmen, "Yıllık yaklaşık 150-200 kilogram fındığımı bu şekilde doğrudan tüketiciye satıyorum. Fındığımı tüccara vermek ya da açıklanacak alım fiyatını beklemek yerine kendi belirlediğim fiyatla tüketiciye ulaştırıyorum. Fındığımızı yavaş yavaş kendimiz satıyor, fiyatını da kendimiz belirliyoruz. Böylece ürünümüzü makul bir fiyatla değerlendiriyoruz" dedi.



Karadeniz Sahil Yolu'nda satışa sunulan taze fındığa özellikle İç Anadolu Bölgesi'ne seyahat edenler ile yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini belirten Dikmen, "Geçen yıl yeşil kabuklu fındığın kilogramını 100-150 TL arasında satarken, bu sezon ise 200 TL'den satışa sunuyoruz. Kurutulmuş kabuklu fındığın kilogram fiyatı ise 350 TL'den satıyoruz. Vatandaşlar fındığı görerek alıyor. Bekletilmiş ürün değil, dalından yeni toplanmış taze fındık satıyoruz. Bu da ilgi görüyor" diye konuştu.