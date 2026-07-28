Vodafone Türkiye, 2026-2027 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri Nisan-Haziran 2026 döneminde 38,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil abone sayısı 25,4 milyon seviyesinde kaldı.

Geçen yılın aynı döneminde de Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,4 milyon olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin mobil müşteri tabanı yıllık bazda büyük ölçüde yatay seyretti.

Buna karşılık servis gelirlerinde önemli bir artış yaşandı. Vodafone Türkiye’nin bir önceki yılın aynı döneminde 29,4 milyar TL olan servis gelirleri, yeni dönemde 38,2 milyar TL’ye ulaştı.

Gelir artışı hangi faktörlerden kaynaklandı?

Telekom sektöründe gelir artışı; abone sayısındaki büyümenin yanı sıra tarife değişiklikleri, kişi başına ortalama gelir (ARPU), dijital servis kullanımı ve veri tüketimindeki artış gibi birçok faktörden etkileniyor.

Vodafone Türkiye’nin açıkladığı verilere göre şirketin toplam mobil data kullanımı bu dönemde 1.650 petabyte olarak gerçekleşti. Faturalı abone sayısı ise 21,8 milyona yükselerek toplam mobil müşteri bazının yüzde 85,8’ini oluşturdu.

Bu tablo, şirketin daha yüksek gelir üreten faturalı müşteri segmentindeki ağırlığını artırdığını gösteriyor.

Dijital müşteri sayısında sınırlı değişim

Vodafone’un dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyon olarak açıklandı. Önceki dönemde açıklanan 17,9 milyon seviyesine kıyasla bu alanda sınırlı bir değişim görüldü.

Şirket ise dijitalleşme yatırımlarının sürdüğünü, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve yapay zekâ destekli TOBi gibi kanallar üzerinden müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Sektörde yeni tartışma: Büyüme abone sayısından mı, kullanıcı başına gelirden mi geliyor?

Telekom sektöründe son yıllarda mobil internet kullanımı, dijital servisler ve faturalı hatların yaygınlaşması şirket gelirlerinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Vodafone Türkiye’nin son açıkladığı sonuçları da bu çerçevede değerlendirildiğinde, şirketin gelir büyümesinde abone kazanımından çok mevcut müşteri tabanından elde edilen gelirin ve hizmet kullanımındaki artışın etkili olduğu görülüyor.

Şirketin önümüzdeki dönem performansında ise yeni müşteri kazanımı, müşteri bağlılığı ve hizmet kalitesindeki gelişmeler yakından takip edilecek.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin ilk çeyrek sonuçlarını değerlendirirken, Türkiye’ye yönelik yatırımların sürdüğünü ve dijitalleşme alanında çalışmaların devam ettiğini ifade etti.