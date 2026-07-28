Kamu kurumlarının internet ortamında vatandaşlara ait kişisel verileri paylaşımında yeni dönem başladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kamu tüzel kişiliğine sahip veri sorumlularının internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin önemli bir ilke kararı yayımladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Veri Sorumluları Tarafından Kişisel Verilerin İnternet Ortamında Paylaşılması Hakkında İlke Kararı” ile belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarının internet siteleri üzerinden yaptığı veri paylaşımlarına yeni kurallar getirildi.

T.C. kimlik numarası, adres, telefon gibi bilgiler için yeni dönem

KVKK tarafından yapılan incelemelerde bazı kamu kurumlarının internet sitelerinde yayımlanan çeşitli belgelerde vatandaşlara ait çok sayıda kişisel verinin yer aldığı tespit edildi.

Kurulun değerlendirmelerinde; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, anne ve baba adı, adres bilgileri, telefon numarası, doğum yeri, meslek bilgisi, görev yeri, sicil numarası, öğrenim durumu, taşınmaz bilgileri, sınav başvuru numarası ve KPSS puanı gibi verilerin internet ortamında erişilebilir hale getirildiği belirtildi.

KVKK, kişisel veri içeren belgelerin internet ortamında yayımlanmasının, üçüncü kişilerin bu verilere ulaşabilmesi nedeniyle bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğunu vurguladı.

Gereksiz bilgiler yayımlanmayacak

Yeni ilke kararına göre kamu kurumları, internet ortamında veri paylaşırken yalnızca hizmetin amacı için gerekli olan bilgileri yayımlayabilecek.

Kişisel verilerin paylaşılmasının zorunlu olduğu durumlarda ise;

Gereksiz bilgilerin çıkarılması,

Verilerin maskelenmesi,

Anonimleştirme veya benzeri yöntemlerin uygulanması,

Verilerin erişimde tutulma süresinin sınırlandırılması

gerekecek.

Sınav sonuçları ve ilanlar için yeni yaklaşım

Kararla birlikte özellikle sınav sonuçları, personel listeleri, kura sonuçları ve benzeri duyurularda kişisel verilerin korunmasına daha fazla dikkat edilmesi bekleniyor.

Kamu kurumlarının, kişisel veri içeren sonuç ve listeleri mümkün olduğunca güvenli doğrulama yöntemleriyle, yalnızca ilgili kişilerin erişebileceği sistemler üzerinden paylaşması gerektiği belirtiliyor.

Elektronik ortam ve ilan panoları da kapsama alındı

KVKK’nın kararı yalnızca internet siteleriyle sınırlı değil. Kamu kurumlarının elektronik sistemler, duyuru ekranları, ilan panoları ve benzeri mecralarda yaptığı kişisel veri paylaşımları da aynı yükümlülükler kapsamında değerlendirilecek.

Kurul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesi kapsamında gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Kurallara aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ise ilgili kurumlar hakkında Kanun’un 18’inci maddesi kapsamında idari işlem uygulanabilecek.

Kamu kurumları mevcut paylaşımlarını gözden geçirecek

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumlarının internet sitelerinde daha önce yayımlanan kişisel veri içeren belgeleri de incelemesi ve gerekli durumlarda kaldırma, düzeltme veya maskeleme işlemleri yapması bekleniyor.