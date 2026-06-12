yatırımın durdurulması üzerine yerel esnaf, yazar ve sivil toplum temsilcileri durumu farklı açılardan değerlendirirken, fabrikaya ayrılan dev arazide henüz hiçbir inşaat faaliyetinin başlamamış olması dikkat çekti.

İşte Manisalıların hem sitem, hem teselli hem de yerli üretim vurgusu içeren o değerlendirmeleri:

Manisalıların Gözünden BYD Kararı

"Çin'in BYD'si Varsa Bizim de TOGG'umuz Var" Savcı Özyolcu (Dernek Başkanı ve Esnaf): "BYD fabrikasının gelmesini dört gözle bekliyorduk. Hatta kentimizde bir 'Çin Mahallesi' kurulması yönünde görüşmeler bile olmuştu. Gelmemeleri kendilerinin büyük kaybı. Daha önce Volkswagen de gelecekti, gelmedi ve bir şey kaybetmedik. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum: İki büyük otomobil firmasının analizcileri de Manisa’yı bu yatırım için uygun gördü. Dışarıdan yatırım bekleyeceğimize, kendi yerli otomobil firmamız TOGG burayı kullanabilir. Hem Çinlilerle muhatap olmayız hem de Volkswagen’in kaprislerini çekmeyiz."

"Kaybeden Manisa Değil, Fake Atan Firma Olur" İbrahim Akbalık (Köşe Yazarı): "Manisa bir tarım şehriydi ama son 20-30 yılda dev bir sanayi kenti oldu. İzmir ve Çandarlı limanlarına yakınlığı, işçi potansiyeli ve verimli arazileriyle Manisa her zaman cazibe merkezidir. Şirket kurup sonra yatırımdan vazgeçenler kaybeder. Manisa her zaman kazanır, sıraya girecek başka firmalar mutlaka bulunur."

"İşsizlik Ciddi Boyutta, Arazi Başka Bir Fabrikaya Tahsis Edilmeli" Yusuf Aydın (Berber Esnafı): "Yatırımın askıya alınması üzüntü verici, kentimize çok şey kaybettirdiğini düşünüyorum. Sosyal medyada BYD'den %47 vergi talep edildiği ve bu yüzden çekildikleri yönünde iddialar okudum. Manisa'da şu an ciddi bir işsizlik var ve vatandaşların %80'i asgari ücretle geçiniyor. O dev arazi mutlaka yine bir otomobil fabrikasına tahsis edilmeli."

1.6 Milyon Metrekarelik Arazide Sessizlik Hakim

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde fabrika için ayrılan 1,6 milyon metrekarelik dev arazide henüz hiçbir hareketlilik yok. Normal şartlarda 2026 yılının sonlarında üretime başlaması planlanan projede, bugüne kadar ne bir şantiye kurulumu ne de bir temel kazısı yapıldı.

BYD'nin Manisa Taahhütleri Neydi?

Geçtiğimiz yıl imzalanan ve hukuki geçerliliği (teminatlar dahil) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde hâlâ korunan anlaşmanın detayları şunlardı:

YD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin Londra'da yaptığı açıklamayla resmiyet kazanan bu "askıya alma" kararı, Manisa'da ekonomik bir hayal kırıklığı yaratsa da, kentin sanayi potansiyeline olan güven ve yerli marka TOGG'un bölgeye kazandırılması fikri yeni bir umut kapısı aralıyor.