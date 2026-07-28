İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik incelemelerde, Şişli’de faaliyet gösteren bir yapı içerisinde kurulan çağrı merkezi aracılığıyla yatırım yapmak isteyen kişilerin hedef alındığı belirlendi.

Şüphelilerin, forex piyasasında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları ve yurt dışındaki kişileri ikna etmeye çalıştığı, sahte yatırım platformları üzerinden para transferleri sağladığı değerlendirildi. Operasyon kapsamında 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çağrı merkezleri üzerinden profesyonel dolandırıcılık yöntemi

Siber suç ekiplerinin incelemelerinde, bu tür yapılarda genellikle çağrı merkezi sistemi kurulduğu, çalışanların kendilerini yatırım danışmanı gibi tanıtarak mağdurlarla iletişim kurduğu ortaya çıkıyor. Şüphelilerin, yatırım hesaplarında yüksek getiri sağlandığı izlenimi vererek daha fazla para yatırılmasını sağladığı, ardından para çekme taleplerini çeşitli bahanelerle engellediği belirtiliyor. Daha önce İstanbul’da benzer yöntemle faaliyet gösteren çağrı merkezlerine yönelik operasyonlarda da çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

Dijital materyaller inceleniyor

Operasyonda yakalanan şüphelilere ait dijital materyallere el konulduğu, bilgisayar, telefon ve diğer elektronik cihazlar üzerinde incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelilerin bağlantılarının araştırıldığını bildirdi.

Uzmanlardan yatırım uyarısı

Uzmanlar, forex ve benzeri yüksek riskli yatırım alanlarında vatandaşların özellikle lisanssız platformlara, sosyal medya üzerinden yapılan "garantili kazanç" vaatlerine ve telefonla gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Yatırım yapmak isteyen kişilerin, işlem yapacakları kurumların yetkili olup olmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Sermaye piyasalarında izinsiz faaliyet gösteren kişi ve platformlara yönelik daha önce de suç duyuruları yapılmıştı.