Yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğiyle bilinen Kastamonu fanilası, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı. Kurtuluş Savaşı döneminde Kastamonulu kadınlar tarafından ev tezgâhlarında dokunarak cephedeki askerlere gönderilen fanila, günümüzde de aynı özen ve gelenekle üretilmeye devam ediyor. Kentteki ustalar tarafından makinelerde örülen fanilalar, özellikle soğuk havalarda vatandaşların ilk tercihlerinden biri oluyor.

Emekli Oldu, Baba Mesleğine Döndü

Kastamonu’da muhasebecilikten emekli olduktan sonra baba mesleği olan fanila ustalığına dönen Mustafa Özeren, il merkezindeki dükkânında pamuk fanila örmeye devam ediyor. Ortaokul yıllarında babasına yardım ederek mesleği öğrendiğini anlatan Özeren, emeklilik sonrası tamamen bu işe yöneldiğini söyledi.

Özeren, “Emekli olduktan sonra baba mesleğime döndüm. Hem bir sanat icra ediyoruz hem de insanlara faydalı, sağlıklı bir ürün sunuyoruz” dedi.

“Tamamen Pamuk, Sağlıklı ve Dayanıklı”

Kastamonu fanilasının en önemli özelliğinin tamamen pamuktan üretilmesi olduğunu vurgulayan Özeren, pamuklu yapısı sayesinde teri emdiğini ve vücudu koruduğunu belirtti. Naylon içerikli ürünlerin aksine pamuk fanilanın bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara yol açmadığını ifade eden Özeren, fanilaların uzun ömürlü olduğuna da dikkat çekti.

Fanilaların desenlerinin örme aşamasında verildiğini anlatan Özeren, ürünlerin atlet veya kollu fanila şeklinde dikiciye gönderildiğini ve tamamen el dikişiyle hazırlandığını söyledi. Bu yöntemin ürünün kalitesini ve dayanıklılığını artırdığını dile getirdi.

“Ter Emdiği İçin Hastalanmıyorsunuz”

Fanilanın geçmişte askerler için üretildiğini hatırlatan Özeren, “Fanilanın hammaddesi pamuktur. Eskiden pamukların ipliğini kendimiz yapardık, şimdi hazır bobin olarak geliyor. Pamuk olduğu için sağlıklı. En önemli özelliği teri emmesi. Ter emdiği için hastalanmıyorsunuz” diye konuştu.

Fanilaların yaz aylarında da rahatlıkla giyilebileceğini belirten Özeren, “Sadece kışın değil, yazın da kullanılır. Terlediğinizde rüzgâra çıktığınızda rahatsızlanmazsınız. En az 4 yıl kullanılabilir, yıkandıkça rengi daha da beyazlaşır” ifadelerini kullandı.

Doğal yapısı, sağlığa faydası ve köklü geçmişiyle Kastamonu fanilası, hem yerel halkın hem de kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.