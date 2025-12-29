Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Desteği’nin 2026 yılında bin 270 liraya yükseltildiğini hatırlattı. İstihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını güçlendirmeye yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Işıkhan, sağlanacak desteklerin hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

İstihdam odaklı politikaların öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Güçlü destek, güçlü istihdam. İstihdamı destekleyecek politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla bin 270 liraya yükselttik. Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız.”

Açıklanan destek paketinin, özellikle iş gücü maliyetlerinin azaltılması, istihdamın sürdürülebilirliği ve çalışma hayatının güçlendirilmesi hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.