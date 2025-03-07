İlk şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Aselda, müzik kariyerinde kısa süreli bir popülarite yakalayıp unutulan isimler arasında olmak istemediğini vurgulayarak, "Benim amacım, kalıcı ve uzun soluklu bir kariyer inşa etmek. Saman alevi gibi yanıp sönen bir isim olmak istemiyorum" dedi.

"Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur Şarkılarını Okumak İstiyorum"

Müziğe çocukluk yıllarından itibaren büyük bir tutku beslediğini söyleyen Aselda, birçok sanatçıdan ilham aldığını belirtti. Özellikle arabesk müziğin efsane isimleri Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu dile getiren genç sanatçı, "Bu üç büyük ustanın şarkılarını seslendirmek en büyük hayallerimden biri" şeklinde konuştu.

Gelecek projeleri hakkında da ipuçları veren Aselda, farklı türleri harmanlayarak özgün bir müzik tarzı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Hayranlarından gelen olumlu tepkilerin kendisini daha da motive ettiğini söyleyen genç sanatçı, müzik yolculuğunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.