Artvin'de 43. kez organize edilen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin dördüncü günü boğa güreşleriyle devam etti. Festival alanında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kadın boğacı Nezafet Sılacı, ‘Tori’ isimli 590 kilogramlık boğasıyla arenaya çıktı. Genelde erkeklerin yer aldığı güreşlerde Sılacı’nın sergilediği ustalık ve cesaret, izleyenleri adeta büyüledi. İzleyiciler, boğasıyla kurduğu iletişimi ve cesur performansını ayakta alkışladı.



Nezafet Sılacı, güreşe olan tutkusuna evlendikten sonra başladığını ifade ederek, “Kadınların her alanda var olabileceğini göstermek istiyorum. Boğamız derece yapan bir boğa. Kafkasör’de yenildi fakat sıkıntı yok. Gönülleri kazandı. Seneye bir kez daha hazırlanacağız. Biz bu işi parası için yapmıyoruz; bizim için büyük gurur” dedi.



Festival organizatörleri, Nezafet Sılacı’nın performansının festivale ayrı bir renk kattığını ve geleneksel boğa güreşi kültürüne yeni bir soluk getirdiğini ifade etti.