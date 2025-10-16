Toplantıya köy muhtarları, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı. Programda konuşan Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, bölgedeki zeytin üretiminin geçmişten bugüne önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi. Akyürek, baraj projeleri nedeniyle zarar gören zeytin üretiminin yeniden canlandırılması için yürütülen çalışmalara değinerek "Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar iş birliğiyle zeytin fidanı üretimi ve dağıtımını sürdürüyoruz. Bu sayede üretim alanlarımızı yeniden canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.



Osman Akyürek, coğrafi tescil süreci devam eden ‘Butko zeytini’nin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ve ürünün değerini artıracağını da sözlerine ekledi.



Toplantı sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025-2026 zeytin hasadı sezonu tavsiye taban fiyatları şu şekilde belirlendi:

"Sofralık siyah zeytin 300 TL - Sofralık yeşil zeytin 300 TL - Artvin Çamış zeytini 350 TL - Hakiki zeytinyağı 1.000 TL"



Belirlenen fiyatların tavsiye niteliğinde olduğu, üreticilerin ürünlerini bu rakamların üzerinde satmalarında herhangi bir engel bulunmadığı bildirildi.