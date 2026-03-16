Programla kırsalda yaklaşık 400 milyon euroluk yatırımın hayata geçirilmesi ve binlerce kişiye yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024’te başlatılan IPARD III Programı ile başvuru süreçlerinin hızlandırıldığını ve yatırımcılara kolaylık sağlandığını belirtti. Yayımlanan yeni takvime göre, 2026 yılı boyunca kırsal alanlarda hayvansal ve bitkisel üretimden el sanatlarına, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede üreticilere destek verileceğini vurguladı.

241 Milyon Euro Dört Farklı Tedbirle Dağıtılacak

Program kapsamında 2026 yılı çağrı takvimi ve destek paketleri şöyle:

Nisan: 25 milyon euro bütçeli "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" çağrısı.

Mayıs: 30 milyon euro bütçeli “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklar” çağrısı.

Haziran: 30 milyon euro bütçeli “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” çağrısı.

Temmuz: 156 milyon euro bütçeli “Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları” çağrısı. Bu çağrı, büyükşehir belediyeleri hariç tüm yerel yönetimlerin faydalanabileceği ilk IPARD çağrısı olacak.

Projelerin bütçe sınırları, desteklenen sektöre göre 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişirken, yatırımcılara %50 ile %75 oranlarında hibe desteği sağlanacak. Özellikle kamu altyapısı yatırımlarında; paketlik içme suyu arıtma tesisleri, katı atık transfer istasyonları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi projelere 3 milyon euroya kadar hibe verilebilecek.

Kadın ve Genç Girişimcilere Pozitif Ayrımcılık

TKDK, IPARD programları kapsamında bugüne kadar 27 bin 297 projeye toplam 129 milyar TL hibe desteği sağladı. Bu sayede yaklaşık 273 milyar TL’lik yatırım ülkeye kazandırılırken, 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandı.

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınmada kadınların ve gençlerin önemine dikkat çekerek, proje seçimlerinde ek puan ve 40 yaş altı genç yatırımcılara ek hibe oranlarıyla pozitif ayrımcılık uygulandığını açıkladı. Bugüne kadar 7 bin 653 kadın girişimciye 42,6 milyar TL, 14 bin 933 genç girişimciye 86,7 milyar TL hibe desteği sağlandı.

Yumaklı, 241 milyon euro bütçeli IPARD III Programı 2026 çağrı takviminin ülkeye, yatırımcılara ve tüm tarım kesimine hayırlı olmasını diledi.