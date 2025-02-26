2012 yılından itibaren Çoruh Nehri üzerinde faaliyete geçen Deriner Barajı, ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Balta, barajın fotoğrafını “Çoruh'un enerjisi ülkemizi aydınlatıyor” başlığıyla paylaşarak, Deriner Barajı'nın enerji üretimindeki başarılarını vurguladı. Balta, şu açıklamalarda bulundu: “Deriner Barajı, yılda 2 milyar 118 milyon kWh enerji üretmektedir ve 12 Aralık 2012’de işletmeye alındığı günden itibaren toplamda 18 milyar 688 milyon kWh enerji üreterek, milli ekonomiye 50 milyar 458 milyon lira katkı sağlamıştır.”

Bu katkılar, ülkenin enerji üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda ekonomik kalkınmaya önemli bir destek sunmaktadır.