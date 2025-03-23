Maçın 39. dakikasında Oğuz Aydın’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu bekletmeden sert bir vuruşla filelere gönderen 20 yaşındaki yıldız, skoru 2-0’a taşıdı. Bu golle birlikte Arda Güler, milli takım kariyerinde bir kez daha önemli bir katkı sağlamış oldu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda, 64. dakikada yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı. Genç oyuncunun performansı futbolseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

A Milli Takım, Macaristan deplasmanından önemli bir galibiyetle ayrılırken, Arda Güler’in etkili oyunu takımın başarısında önemli rol oynadı.