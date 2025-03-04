Gazze İçin Alternatif Plan

Arap liderler, ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Gazze planına karşı alternatif bir teklif üzerinde anlaşarak Mısır’ın sunduğu öneriyi benimsedi. Kabul edilen plana göre, Gazze’deki yeniden yapılanma sürecine hız kazandırılacak ve uluslararası toplum ile finans kuruluşlarından destek sağlanması için çağrıda bulunulacak.

Bildiri kapsamında, Filistin halkının yaşadığı bölgelerde uygun şartların sağlanması durumunda bir yıl içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi önerildi. Ayrıca, yeniden inşa sürecinde Gazze’de güvenli bölgeler oluşturularak Filistinlilerin geçici mobil konutlara yerleştirilmesi ve Hamas’ın yönetimi Filistin Yönetimi’ne devretmesi gerektiği ifade edildi.

Tartışmalı ABD Planına Karşı Hamle

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından desteklenen ve büyük tepki çeken plan ise Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasını ve bölgenin gayrimenkul yatırımlarıyla bir turizm merkezine dönüştürülmesini öngörüyordu. Ancak Arap Birliği liderleri, Gazze’nin yeniden inşasını esas alan Mısır’ın sunduğu öneriyi destekleyerek, Filistin halkının bölgedeki varlığını korumaya yönelik adımlar atılmasını kararlaştırdı.