Aralık Ayı Getirileri
Yİ-ÜFE ile hesaplandığında, BIST 100 endeksinin ardından en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım araçları şunlar oldu:
- Mevduat faizi (brüt): %3,08
- Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): %2,61
- Dolar: %1,21
Buna karşılık:
- Euro yatırımcısına %0,29 kaybettirirken,
- Külçe altın %1,46 oranında zarar ettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise:
- Mevduat faizi (brüt): %2,43
- DİBS: %1,97
- Dolar: %0,57 oranında reel getiri sağladı.
Ancak:
- Euro %0,91,
- Külçe altın %2,08 oranında zarar ettirdi.
Üç ve Altı Aylık Değerlendirme
Üç aylık dönemde en yüksek reel getiri, mevduat faizi (brüt) tarafından sağlandı:
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %8,97
- TÜFE ile indirgendiğinde: %4,97
Aynı dönemde, euro yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,78 zarar ettirdi.
Altı aylık dönemde de mevduat faizi (brüt), yatırımcısına en yüksek reel kazanç sağlayan araç olarak öne çıktı:
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %14,72
- TÜFE ile indirgendiğinde: %6,60
Buna karşın, BIST 100 endeksi aynı dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık Değerlendirme
2024 yılı genelinde en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı:
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %20,35
- TÜFE ile indirgendiğinde: %7,13
Diğer yandan, BIST 100 endeksi ve mevduat faizi (brüt), yıllık bazda sınırlı kazanç sağladı. Dolar, DİBS ve euro ise yıllık değerlendirmede yatırımcısına kaybettiren araçlar arasında yer aldı.