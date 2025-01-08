Aralık Ayı Getirileri

Yİ-ÜFE ile hesaplandığında, BIST 100 endeksinin ardından en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım araçları şunlar oldu:

Mevduat faizi (brüt) : %3,08

: %3,08 Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) : %2,61

: %2,61 Dolar: %1,21

Buna karşılık:

Euro yatırımcısına %0,29 kaybettirirken,

yatırımcısına %0,29 kaybettirirken, Külçe altın %1,46 oranında zarar ettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise:

Mevduat faizi (brüt) : %2,43

: %2,43 DİBS : %1,97

: %1,97 Dolar: %0,57 oranında reel getiri sağladı.

Ancak:

Euro %0,91,

%0,91, Külçe altın %2,08 oranında zarar ettirdi.

Üç ve Altı Aylık Değerlendirme

Üç aylık dönemde en yüksek reel getiri, mevduat faizi (brüt) tarafından sağlandı:

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %8,97

TÜFE ile indirgendiğinde: %4,97

Aynı dönemde, euro yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,78 zarar ettirdi.

Altı aylık dönemde de mevduat faizi (brüt), yatırımcısına en yüksek reel kazanç sağlayan araç olarak öne çıktı:

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %14,72

TÜFE ile indirgendiğinde: %6,60

Buna karşın, BIST 100 endeksi aynı dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Değerlendirme

2024 yılı genelinde en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı:

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: %20,35

TÜFE ile indirgendiğinde: %7,13

Diğer yandan, BIST 100 endeksi ve mevduat faizi (brüt), yıllık bazda sınırlı kazanç sağladı. Dolar, DİBS ve euro ise yıllık değerlendirmede yatırımcısına kaybettiren araçlar arasında yer aldı.

2024 yılı Aralık ayında BIST 100 endeksi kısa vadeli yatırımcılar için cazip bir kazanç sağlarken, yıllık bazda külçe altın en güvenilir yatırım aracı olarak öne çıktı. Mevduat faizi ise hem kısa hem uzun vadede istikrarlı getiri arayanlar için uygun bir seçenek olmaya devam etti.