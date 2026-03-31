Başkentte faaliyet gösteren plaka değişim noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, işlemlerde zaman zaman aksamalar görüldü. Yoğunluk nedeniyle görevliler mesai saatlerini uzatarak vatandaşların işlemlerini tamamlamaya çalıştı. APP plakalarını standart plakalarla değiştirmek isteyen sürücüler, son güne kalmanın sıkıntısını yaşadı.

Plaka değişimi için merkeze erken saatlerde gelen vatandaşlardan Ali Dönmez, kalabalıktan şikâyet ederek uzun süredir beklediğini dile getirdi. Yeni plakalar için mühür zorunluluğu olduğunu belirten Dönmez, sürecin beklediğinden daha yoğun geçtiğini ifade etti.

Bir diğer sürücü Fatih Başaran ise işlemleri sabah saatlerinden bu yana tamamlamaya çalıştığını söyledi. APP plakaların radar sistemleri tarafından okunmasında sorun yaşandığına dikkat çeken Başaran, getirilen yasağın yerinde bir uygulama olduğunu ancak yoğunluk nedeniyle zorlandıklarını belirtti.

Yetkililer, sürenin sona ermesiyle birlikte APP plaka kullanımının cezai yaptırıma tabi olacağını vurgulayarak, standart plaka kullanımının artık zorunlu hale geldiğini hatırlattı.