Sezon içerisinde yüksek seviyeleri test eden Giresun kalite fındık, yaklaşık 100 TL’lik geri çekilmeyle daha sınırlı bir bantta alıcı bulurken, diğer fındık çeşitlerinde de benzer şekilde daha düşük fiyatlar öne çıkıyor.

Sektör temsilcilerine göre fiyatlardaki bu dalgalanmanın temelinde arz-talep dengesi yer alıyor. Özellikle sezonun ilerlemesiyle birlikte piyasaya ürün girişinin artması, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Önümüzdeki dönemde ise fiyatların seyrinde en belirleyici unsurun yeni sezon rekoltesi olması bekleniyor. Daldaki ürün miktarına ilişkin ilk işaretlerin piyasaya yön vereceği belirtilirken, yüksek rekolte beklentisinin fiyatları yatay tutabileceği, düşük rekolte ihtimalinin ise yeniden yükselişi gündeme getirebileceği ifade ediliyor.