Su Kaynaklarındaki Çekilmeler Hızlanıyor

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların artması ve yağışların azalması, Antalya'nın su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Antalya'nın şehir merkezinden çevresine kadar birçok alanda su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Özellikle tarımsal sulamada vahşi sulama tekniklerinin kullanılması ve inşaat projelerinde yer altı sularının bilinçsizce tüketilmesi, bu süreci hızlandıran etkenler arasında yer alıyor.

Kuraklık, Yaşamı Tehdit Ediyor

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kuraklığın su kaynaklarının yanı sıra bölgedeki yaşamı da tehdit ettiğini belirtiyor. “Su, petrolden bile daha önemli. Zamanı geldiğinde içilebilecek suyu bulmada bile zorlanacağız” diyen Gökoğlu, kuraklık nedeniyle önemli göllerin de çekilmeye başladığını ifade etti. Burdur Gölü, Eğirdir Gölü ve Doyran Göleti’nde de su seviyeleri hızla düşerken, bu durumun bölge ekosistemini olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Orman Kaybı ve Erozyon Tehdit Ediyor

Prof. Dr. Gökoğlu, ormanların azalmasının yağışların toprak tarafından emilmesini engellediğini ve bu durumun erozyona neden olduğunu belirtiyor. Ormanlar, suyun toprağa nüfuz etmesini sağlar; ancak orman kaybı nedeniyle yağışlar toprak üzerinde şiddetli bir şekilde akar ve erozyona yol açar. Bu nedenle ormanlaşma çalışmalarının acilen başlatılması gerektiğini vurguluyor.

Bilinçsiz İnşaat ve Tarım Uygulamaları Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

Konyaaltı’nda devam eden inşaat projelerinin yer altı sularını ciddi şekilde tükettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya'nın su kaynaklarının hızla kuruduğunu ifade etti. "İnşaatlarda su çekimi nedeniyle yer altı su seviyeleri düşmüş durumda. Şehir altındaki suyun denize akıtılması bu durumu daha da kötüleştiriyor" dedi.

Bunun yanı sıra, bilinçsiz tarım uygulamaları da su kaynaklarının tükenmesine neden oluyor. Antalya'nın Elmalı ilçesi sınırlarında yer alan Avlan Gölü, bilinçsiz sulama ve yer altı suyu çekimi nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Avlan Gölü ve Ekosistem İçin Kritik Uyarılar

Avlan Gölü, Antalya'daki 354 kuş türünden 195'ine ev sahipliği yapıyor. Gölün kuruması, bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını tehdit ediyor. Yaban hayatı ve kuş gözlemciliği yapan Ömer Harpcı, Avlan Gölü'nün kaybedilmesinin bölgedeki ekosistem için büyük bir kayıp olacağını belirtiyor. Harpcı, bilinçsiz sulama ve yer altı suyu çekilmesinin gölü yok olma noktasına getirdiğini ifade etti.

Yağışlarla Gelen Umut

Bununla birlikte, son yağışlarla birlikte Avlan Gölü’nde su seviyesi artmaya başladı. Bu da ekosistem için umut verici bir gelişme. Harpcı, yağışların devam etmesiyle gölün yeniden hayata tutunabileceğini ve bölgedeki su kuşlarının göle dönmesinin ekosistem için olumlu bir işaret olduğunu belirtiyor.

Çözüm İçin Acil Önlemler Gerekiyor

Uzmanlar, kuraklıkla mücadelede öncelikli olarak kontrollü tarım yöntemlerinin uygulanmasını, su kullanımının bilinçli bir şekilde denetlenmesini ve yer altı su kaynaklarının korunmasını öneriyor. Ayrıca, orman alanlarının artırılması ve suyun doğru şekilde yönetilmesi için hemen harekete geçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Antalya ve çevresinde yaşanan kuraklık, sadece su kaynaklarını değil, tüm yaşamı tehdit ediyor. Bu nedenle bölge halkı, tarımcılar ve ilgili kurumlar iş birliği yaparak, suyun korunmasına yönelik acil önlemler almalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıllarda bu sorun daha da büyüyebilir.