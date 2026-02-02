ATB’nin açıkladığı verilere göre Ocak ayında domates miktar endeksi yıllık bazda yüzde 24,05 azalırken, fiyat endeksi yüzde 85,23 arttı. Aynı dönemde meyve miktar endeksi yüzde 16,06 gerilerken, fiyat endeksi yüzde 49,72 artış gösterdi. Sebze miktar endeksi ise yıllık yüzde 15,44 azalırken, fiyat endeksi yüzde 50 yükseldi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Ocak ayında işlem miktarları domateste yüzde 13,67, meyvede yüzde 10,64, sebzede ise yüzde 20,19 oranında düştü. Buna karşın fiyat endeksleri özellikle sebze ve domateste sert yükseldi.

Son yedi yılın Ocak aylarıyla karşılaştırıldığında, domates ve sebze fiyat seviyelerinin ortalamanın üzerinde, meyve fiyatlarının ise ortalama civarında gerçekleştiği belirtildi. Domates işlem miktar endeksi, son yedi yılın Ocak ayları arasında dördüncü en büyük düşüş, fiyat endeksi ise ikinci en büyük artış olarak kayda geçti.

Sebze grubunda ise işlem miktarındaki düşüşe rağmen fiyat endeksi yüzde 69,68 ile rekor artış gösterdi. Bu oran, son yedi yılın Ocak ayları arasında sebze fiyatlarında görülen en yüksek artış oldu.

ATB verileri, arzda yaşanan daralmanın fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığını ve hal piyasasında maliyet kaynaklı fiyat dalgalanmalarının sürdüğünü ortaya koydu.