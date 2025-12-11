Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Galatasaray’ın 350 milyon Euro kadro değeri olduğunu belirterek, en iyi oyunlarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor cumartesi günü saat 20.00’de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına taktiksel değişiklikle çıktıklarını belirten Bulut, "İki takım için de zor bir maç oldu. İki takım da kazanmak istedi. Biz Alanyaspor’a karşı sistemimizde biraz değişiklik yaptık, 3-4-3 şeklinde karşılık verdik. Onlar da aynı sistemde oynuyordu. Pozisyonlar bulmaya çalıştık, yakaladığımız birkaç pozisyon da vardı. Maçın gidişatına bakarsak kazanabilirdik. Aslında güzel bir maç oldu. Hedefimiz üç puandı ama deplasmanda bir puan şu anda altın değerinde. O yüzden bir puan bizim adımıza iyi oldu" diye konuştu.

"Umduğumuz sonucu almak istiyoruz"

Galatasaray maçı hakkında konuşan Erol Bulut, "Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçını izledik. 3-4 sakat oyuncuları olsa bile geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarını biliyoruz. Monaco deplasmanından dönüp hafta sonu buraya gelecekler ama büyük takımlar için haftada üç maç oynamak artık normal hale geldi. ’Yorgun olurlar mı?’ sorusu geleceği için bunu önceden söylemiş olayım, bu tempoya alışıklar. Bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Galatasaray’ı iyi analiz edip, bugün ve yarın çalışmalarımızı ona yönelik sürdüreceğiz. Evimizde oynayacağız, inşallah cumartesi günü umduğumuz sonucu almak istiyoruz. Sonuçta karşımızdaki 350 milyon Euro değerinde bir takım ama Antalyaspor olarak sahada her şeyimizin en iyisini göstermek zorundayız. Kazanmak istiyoruz ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz. Analizlerimize göre çalışıp, inşallah en iyi şekilde karşılık vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Reaksiyon Eyüpspor maçında başladı"

Takımın son haftalardaki gelişimi ve sahaya yansıyan reaksiyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Bulut, ivmenin Eyüpspor maçında başladığını hatırlatarak, "Reaksiyonu aslında Konya’da da gösterdik. O da kazanmamız gereken bir maçtı, beraberlik çıktı. Bu reaksiyon Eyüpspor maçında başladı. Kısa dönemde bir anda her şeyi takımdan bekleyemezsiniz, takım da bunu hemen gösteremeyebilir. Biraz zamana ihtiyaç var. Ama Konyaspor maçı ardından evimizde oynadığımız Göztepe maçı kesinlikle mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maçtı. En azından bir beraberlik çıkarılabilirdi. Alanyaspor maçında iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Hem topa karşı hem topla oyunumuzu daha da geliştirebiliriz, buna her gün çalışıyoruz. İnşallah bu hafta sonu Galatasaray’a karşı iyi bir performansla istediğimiz puanları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da özel bir çağrıda bulunan Erol Bulut, "Uzun zamandır evimizde galibiyet bekliyorlar. Ne kadar zor olsa da hafta sonu o yolda iyi adımlar atıp galip gelmeye çalışacağız. Her zaman bizi destekliyorlar. İnşallah hafta sonu stadı doldurup, takımın ve bizim yanımızda olurlar" diyerek sözlerini tamamladı.