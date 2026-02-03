Hafta içi olmasına rağmen sahilde yoğunluk oluşurken, Antalyalılar turkuaz rengi deniz ve karlı dağ manzarası eşliğinde güneşin tadını çıkardı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan güneşli hava, sahili adeta açık havada buluşma noktasına çevirdi. Bazı vatandaşlar aileleri ve sevdikleriyle sahilde kahvaltı yapmayı tercih ederken, kimileri ise deniz kenarında oturup manzaranın keyfini sürdü. Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, yabancı turistlerin bir kısmı ise kış ortasında denize girmeyi tercih etti.

“Antalya’nın gerçek yüzü bu”

Eşiyle birlikte sahilde kahvaltı yapan Esin Altıner, haftalardır kötü hava koşulları nedeniyle dışarı çıkamadıklarını belirterek, “İstanbul’dan geliyoruz ama 5-6 aydır Antalya’dayız. Haftalardır evdeydik, hatta AVM’ye bile giderken tedirgin oluyorduk. Bugün hava çok güzel. Antalya’nın gerçek yüzü bu, inşallah yağışlar tamamen diner” dedi.

Sahilde kahvaltı ve fotoğraf keyfi

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, karlı dağ manzarasıyla Konyaaltı Sahili’ni fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Günler süren yağışlı havanın ardından güneşin açmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Enes Esin ise, “Günlerdir yağış ve rüzgar vardı, birçok yerde su baskınları yaşandı. Bugün güneş açtı, biz de kahvaltımızı sahilde yapmak istedik. Herkesi sahile bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan fırtınanın ardından bazı vatandaşların ellerinde dedektörlerle sahile gelerek, yaz aylarında denize düşürülen ve dalgalarla kıyıya vurmuş olabilecek kıymetli eşyaları aradığı görüldü.