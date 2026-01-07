Bu rakam, 2024 yılında transfer yolcuları dâhil olmak üzere kaydedilen 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi sayısını geride bırakarak yaklaşık yüzde 2’lik bir artış sağladı.



"Transfer yolcu sayısında güçlü artış"

2025 yılında toplam transfer yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 448 bin 607 olarak gerçekleşti. Transfer yolcu verilerinin eklenmesiyle ulaşılan bu sonuç, Antalya turizminin büyüme ivmesini daha da yukarı taşıdı.



Yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısında yeni rekor

2025 yılı, yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısında da yeni bir rekorun kırıldığı bir yıl oldu. 2024 yılında ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedilen bu sayı, 2025 yılında yeniden artış gösterdi.

Buna göre, yurt dışından gelen toplam vatandaş ziyaretçi sayısı, 2024 yılına göre yüzde 9 artışla 1 milyon 99 bin 940 olarak gerçekleşti.



Ana pazarlarda güçlü performans

2025 yılında Antalya’ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Bu tablo, Antalya’nın geleneksel ana pazarlarındaki güçlü konumunu korurken, farklı coğrafyalarda da talep görmeye devam ettiğini ortaya koydu.



Yıl geneline yayılan turizm hareketliliği

2025 yılında Antalya turizmi, yalnızca toplam ziyaretçi sayılarıyla değil, günlük giriş rekorlarıyla da öne çıktı. Mayıs’tan Kasım ayına kadar uzanan yedi aylık dönemde, tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayıları kayda geçti.

Özellikle Ekim 2025, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 556 yabancı ziyaretçi ağırlayarak Ekim ayları içinde tarihi bir zirveye ulaştı. Bu veriler, Antalya’da turizm sezonunun yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını, yılın tamamına yayıldığını gösterdi.

2025 yılında ulaşılan bu veriler; toplam ziyaretçi sayısında yeni bir zirveye işaret ederken, transfer yolcu artışı ve yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısındaki güçlü yükselişle birlikte Antalya’nın uluslararası turizmdeki konumunu daha da pekiştirdi. Yılın tamamına yayılan turizm hareketliliği, kırılan rekorlar ve sürdürülen istikrarlı büyüme; Antalya’nın yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz havzasının önde gelen turizm destinasyonlarından biri olma niteliğini bir kez daha ortaya koydu.