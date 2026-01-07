Konya’daki bir camide çekilen ve sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Antalya’da gözaltına alınan 21 yaşındaki genç kadın, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii’nde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, genç bir kadının cami içerisinde bir erkekle birlikte uygunsuz davranışlar sergilediği iddia edilirken, paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı.

Tepkilerin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülerde yer alan şahıslar hakkında resmî soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin Antalya’da ikamet ettikleri ve Konya’ya kısa süre önce geldikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, görüntülerde yer aldığı belirtilen A.Ö. (21), Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen genç kadın, burada verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre A.Ö. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 216/2 maddesi kapsamında “dini değerleri aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.