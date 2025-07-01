İlk Gün Menüsünde Dört Çeşit Yemek

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lokantada ilk gün menüsünde çorba, orman kebabı, pilav ve cacık yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilen Kent Lokantası, özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve öğrenciler için büyük bir kolaylık sunuyor.

"Emekliye Nefes Aldıran Bir Uygulama"

Kent Lokantası'nda yemek yiyen emekli vatandaşlardan Nevin Güler, projeden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Bizim gibi emekliler için fiyatlar çok uygun. Evime de çok yakın. Artık burada yemek yiyeceğiz. Muhittin Başkan’a bu güzel hizmet için teşekkür ediyorum.”

Bir başka vatandaş Orhan Ercan ise uygulamayı sosyal belediyeciliğin başarılı bir örneği olarak değerlendirerek, “Gıdaya erişimin giderek zorlaştığı bu dönemde, belediyemizin böyle bir hizmeti hayata geçirmesi halk için büyük bir nimet,” dedi.

Kent Lokantaları Antalya Geneline Yayılacak

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, Kent Lokantası projesinin yaygınlaştırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Antalya’da vatandaşlarımız ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Bu projeyle hem ekonomik hem de sağlıklı dört çeşit yemeği uygun fiyatla sunuyoruz. Hafta içi her gün saat 12.00’de yemek servisimiz başlayacak. Kent Lokantalarını Antalya'nın farklı noktalarında hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası projesi, yalnızca bir yemek hizmeti olmanın ötesinde, dayanışma ve sosyal adaletin sembolü olarak vatandaşlardan tam not aldı.