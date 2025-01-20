Halka Arz Detayları

Altun Gıda’nın SPK’ya sunduğu taslak izahnameye göre, şirketin çıkarılmış sermayesi 127 milyon TL’den 142 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda artırılacak 15 milyon TL nominal değerli 15 milyon adet pay ve ortaklardan gelen 5 milyon TL nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon adet pay halka arz edilecek. Halka açıklık oranı yüzde 14,08 olarak planlanıyor.

İhracatta Rekorlar Kırıyor

Şirketin ihracat odaklı çalışmaları, sektördeki başarısını gözler önüne seriyor. Satışlarının yüzde 98’ini ihracata yönlendiren Altun Gıda, 2024 yılında Türkiye’nin toplam 3,4 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatına önemli bir katkı sundu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre, 2024 yılında en fazla ihracat yapan ilk beş firma arasında yer aldı.

Narenciye ürünleri başta olmak üzere üzüm, çilek, kiraz, elma ve domates gibi birçok ürünü, uluslararası market zincirlerine ulaştıran firma, AB standartlarına uygun üretim ve dağıtım süreçleriyle dikkat çekiyor.

Kuruculuk Hikayesi: Terzilikten İhracata

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, iş hayatına terzi olarak başladığını ve babasının vefatından sonra İskenderun’a dönerek Altun Gıda’nın temellerini attığını belirtti. “İlk başlarda sebze ve meyve ticareti yapmıyordum; ticarette ne bulursam satmaya çalıştım. Daha sonra Hatay ve Çukurova bölgesindeki çiftçilerle çalışarak yaş meyve ve sebze sektörüne girdik. Kendi çiftliklerimizi kurarak Avrupa standartlarında üretim yapmaya başladık,” dedi.

Yatırımlar ve Teknolojiyle Kapasite Artışı

Şirket, 2024 yılında devreye aldığı robotik ve yapay zekâ destekli paketleme sistemiyle işleme kapasitesini 10 kat artırdı. 101,6 milyon TL değerindeki bu yatırım sayesinde günlük 1.500 ton paketleme kapasitesine ulaşıldı. Ayrıca, şirketin Hatay Dörtyol’daki tesislerinde 32 bin metrekarelik bir alan üzerinde ileri teknoloji soğuk hava depoları ve işleme makineleri bulunuyor.

Uluslararası Sertifikalar ve Güvence

Altun Gıda’nın üretim süreçleri, Avrupa Birliği perakendecilerinin standardı olan Global GAP, GRASP, İyi Tarım Uygulamaları ve BRCGS Gıda Güvenliği Sertifikası ile destekleniyor. Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, “Dünyanın en büyük market devleriyle çalışmak için sadece ürün kalitesi değil, tüm üretim ve dağıtım süreçlerinin uluslararası standartlarda olması gerekiyor,” dedi.

Hedef: Küresel Güçlenme

Altun Gıda, halka arz ile birlikte ihracat kapasitesini artırmayı, yeni pazarlara ulaşmayı ve küresel anlamda liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği’nden Uzak Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada, uluslararası market zincirlerine taze ve kaliteli ürün tedarik eden şirket, Romanya’daki iştiraki Unifrutti ile operasyonel verimliliğini artırıyor.

Şirket, Türk tarım sektöründe yenilikçi yaklaşımı ve yüksek teknolojisiyle, küresel pazarda daha da büyümeyi amaçlıyor.