ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma yönündeki açıklamalarının ardından piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı rekor tazeledi.

Ons altındaki yükseliş, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın 6 bin 590 lira seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da yükseliş görüldü. Gümüşün ons fiyatı 95 dolara yükselirken, gram gümüş fiyatı 132 liraya ulaştı.

Piyasalardaki jeopolitik risklerin ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde, değerli metallere olan talebin güçlü seyrini sürdürebileceği değerlendiriliyor.