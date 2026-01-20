BKM’nin açıkladığı verilere göre, Aralık ayında toplam 1,8 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleştirildi. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerin büyük bölümü temassız gerçekleşirken, her 5 ödemeden 4’ü temassız olarak yapıldı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler ise yıllık bazda yüzde 46 artışla 760,4 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam kart sayısı 460,6 milyona çıktı

Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 142,1 milyon, banka kartı sayısı 209 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artışla 460,6 milyona ulaştı.

Ödemelerin büyük bölümü kredi kartlarıyla yapıldı

Aralık ayında kartlı ödemelerin 2 trilyon 143,6 milyar TL’si kredi kartlarıyla, 359,7 milyar TL’si banka kartlarıyla, 7,8 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde yıllık artış yüzde 50, banka kartlarında yüzde 55 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 76’lık düşüş kaydedildi.

İşlem adedi 1,8 milyara ulaştı

Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 milyar oldu. Bu işlemlerin 1 milyar 44,5 milyonu kredi kartlarıyla, 716,6 milyonu banka kartlarıyla, 34,5 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Temassız ve internet ödemeleri öne çıktı

İnternetten yapılan kartlı ödeme adedi yüzde 3 artarak 250,4 milyon olurken, toplam içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Temassız ödeme adedi ise yüzde 12 artışla 1 milyar 190,9 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 52 artarak 768,5 milyar TL oldu.