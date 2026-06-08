Yan Haklar Neden Bu Kadar Önemli?

Çalışan deneyimini şekillendiren unsurların başında gelen yan haklar motivasyonu artıran, iş-yaşam dengesini destekleyen ve şirkete bağlılığı güçlendiren stratejik araçlardır. Araştırmalar, güçlü yan hak paketleri sunan şirketlerin daha düşük çalışan devir hızına ve daha yüksek verimlilik oranlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle yemek desteği, ulaşım yardımı, hediye kartları ve sağlık hakları gibi somut faydalar, çalışanların günlük yaşamını doğrudan iyileştiriyor. Bu nedenle doğru yan hak çözüm ortağını seçmek, şirketler için stratejik bir karar niteliği taşıyor.

Yan Haklar Şirketleri Arasında Pluxee Neden Öne Çıkıyor?

Türkiye'deki yan haklar şirketleri arasında bulunan Pluxee, 1993'ten bu yana köklü deneyimiyle fark yaratıyor. Eski adıyla Sodexo olarak tanınan marka, küresel ölçekte 28 ülkede faaliyet gösteriyor ve her yıl milyonlarca çalışana ulaşıyor. Ipsos'un 2025 Marka & Müşteri Deneyim Araştırması'na göre Pluxee; geniş kullanım ağı, şeffaf yönetim anlayışı, avantajlı kampanyaları ve çalışan odaklı yaklaşımıyla sektörün en çok tercih edilen markası konumunda. Bu başarının ardında yatan temel etken ise sunduğu dijital ekosistem ve bütünleşik çözüm mimarisi.

Pluxee Yemek Kartı Hem İşverenlerin Hem de Çalışanların Gözdesi

Yemek desteği, yan haklar dünyasının tartışmasız en yaygın ve en değerli bileşeni olmaya devam ediyor. En iyi yemek kartı firmaları arasında yer alan Pluxee, Türkiye'nin en geniş üye ağıyla çalışanlara gerçek bir özgürlük alanı sunuyor. Pluxee Yemek Kartı Getir Yemek, Yemeksepeti ve Tıkla Gelsin gibi popüler online platformlarda da geçerli olması sayesinde hibrit ve uzaktan çalışma modellerine tam uyum sağlıyor. Bunun yanı sıra market alışverişlerinde de kullanılabiliyor. Geniş kullanım ağı sayesinde ise yemek kartı çalışma sürecinin bir parçası olmaktan çıkarak günlük yaşamın vazgeçilmezi haline getiriyor.

Tüm bunlara ek olarak Pluxee Mobil uygulaması ile yemek kartının anlık bakiyesini, harcama geçmişini ve kampanya bilgilerini görüntülemek oldukça pratik. Ayrıca Pluxee Mobil, QR kod ile ödeme özelliği ile kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak kullanım deneyimini daha da pratik kılıyor.

İşverenlere Sağladığı Vergi Avantajları

Pluxee'yi rakiplerinden ayıran kritik nokta işverenlere sunduğu mali avantajlardır. Yemek bedelinin nakit yerine Pluxee Yemek Kartı aracılığıyla ödenmesi halinde; SGK işçi primi, SGK işveren primi, damga vergisi, gelir vergisi ve KDV kalemlerinden toplamda %100 vergi avantajı elde etmek mümkün. Bu avantajlar özellikle KOBİ'ler için dikkat çekici bir maliyet kalemi anlamına geliyor. Tüm bunlara ek olarak Pluxee'nin dijital altyapısı, muhasebe süreçlerini de büyük ölçüde basitleştiriyor. Tek fatura ile tüm işlemlerin dijital ortamda yönetilmesi, nakit ödeme ve fiş takibine duyulan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor.