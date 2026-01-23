Ons altın, haberin yazıldığı saatlerde 4.930 dolar seviyelerinde işlem görürken, üst üste üçüncü haftalık yükselişine hazırlanıyor.

Değerli metal, hafta genelinde yüzde 7’nin üzerinde değer kazanarak güçlü bir performans sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki sertleşen ticaret söylemleri küresel piyasalarda risk algısını artırırken, güvenli liman talebini destekledi. Bu süreçte “Amerika’yı sat” algısının güçlenmesi ABD doları üzerinde baskı oluşturdu.

Ancak hafta ortasında tansiyon kısmen düştü. Trump’ın, Grönland konusunda geleceğe dönük bir çerçeve anlaşması açıklamasının ardından bazı Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehditlerinden geri adım atması, piyasalardaki gerilimi sınırlı ölçüde azalttı. Buna rağmen anlaşmanın somut detaylardan yoksun olması, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oldu.

Jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler, güvenli liman arayışını canlı tutarken, altına olan talep güçlü seyrini sürdürüyor.

Gözler ABD verilerinde

Piyasalarda şimdi dikkatler, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD ekonomik verilerine çevrildi. Yatırımcılar, S&P Global öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni verilerini yakından takip ediyor.

Perşembe günü açıklanan verilere göre ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,4 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu yüzde 2,9 seviyesinde sabit kalırken, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 200 bine yükseldi.

ABD Dolar Endeksi (DXY) ise 98,36 seviyelerinde seyrederek son iki haftanın en düşük seviyelerine yakın hareket ediyor ve üç haftanın ardından ilk haftalık düşüşüne yönelmiş durumda.

Trump’ın ticaret politikaları ve gümrük vergilerini bir baskı aracı olarak kullanması, yatırımcıların ABD varlıklarına olan güvenini zayıflatırken, geleneksel güvenli limanlara olan ilgiyi artırıyor.

Öte yandan Trump, bir sonraki Fed Başkanı için mülakat sürecini tamamladığını ve seçimini yaptığını açıklarken, piyasalar bu tercihin para politikasında daha güvercin bir duruşa yol açabileceği endişesini taşıyor. Mevcut veriler, Fed’in agresif faiz indirimlerinden ziyade kademeli bir gevşeme sürecini tercih edeceği beklentisini güçlendiriyor.

Teknik görünüm: 5.000 dolar güçlü direnç

Teknik açıdan bakıldığında, 5.000 dolar seviyesi öncesinde satış baskısının arttığı görülüyor. Geri çekilmelere rağmen alıcıların 4.900 dolar seviyesini savunması, yükseliş trendinin henüz bozulmadığına işaret ediyor.

Ons altın, 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ederken, ADX göstergesinin 39 seviyesinde olması güçlü trendin sürdüğünü gösteriyor. Ancak kısa vadede aşırı alım sinyalleri dikkat çekiyor.

4 saatlik grafikte RSI’ın 70 seviyesine doğru gerilemesi ve negatif uyumsuzluk oluşturması, yukarı yönlü momentumda zayıflama sinyali olarak değerlendiriliyor. Aşağı yönlü hareketlerde 4.900 dolar ilk destek, bu seviyenin altında ise 4.828 ve 4.709 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Yukarıda ise 5.000 dolar psikolojik direnç konumunu koruyor.