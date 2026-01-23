Toplantıda, Balkan ülkeleri arasında diyalog, güven ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilki düzenlenen platformun ikinci toplantısına; Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç katıldı. Toplantı öncesinde bakanlar aile fotoğrafı çektirdi.

Geniş gündemli toplantı

Türkiye’nin öncülüğünde hayata geçirilen Balkan Barış Platformu’nun toplantısında; bölgesel meseleler, müşterek sınır yönetimi, düzensiz göçle mücadele, Avrupa Birliği süreçlerinde iş birliği ve eş güdüm, enerji güvenliği, dijitalleşme, sanayi, gençlik, teknoloji, ulaşım koridorları ve bağlantısallık gibi birçok konu masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, bölgesel sahiplenme ilkesinin önemi vurgulanırken, Balkan Barış Platformu’nun mevcut bölgesel ve uluslararası mekanizmaların alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi olduğu teyit edildi. Türkiye’nin Balkanlar’da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayalı iş birliği anlayışını sürdürme iradesi de dile getirildi. AB’nin genişleme sürecinin, bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemi de gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye’den Balkanlar’da çok taraflı iş birliği vurgusu

Türkiye’nin Balkan Barış Platformu’na katılan ülkelerle toplam ticaret hacminin yaklaşık 7 milyar dolar, bu ülkelerdeki toplam yatırımlarının ise yaklaşık 8,9 milyar dolar olduğu kaydedildi. Türkiye’nin, 13 Balkan ülkesini bir araya getiren Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nde (GDAÜ) aktif rol oynadığı ve bölgesel iş birliğini desteklediği belirtildi.

Öte yandan, Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmalarının, bölgesel diyalog ve güven inşasına katkı sunduğu ifade edildi. Türkiye’nin NATO Kosova Gücü (KFOR) ve Bosna-Hersek’teki EUFOR Althea Harekatı’na katılımıyla bölgesel güvenlik ve istikrara destek vermeyi sürdürdüğü, KFOR Komutanlığı görevini ise 2025 Ekim ayında İtalya’dan bir yıllığına devraldığı hatırlatıldı.