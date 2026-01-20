Kısa vadede 7 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) fiyatı yukarı taşımayı sürdürürken, 20 günlük EMA’nın trend desteği olarak çalıştığı görülüyor. Daha aşağı seviyelerde bulunan 50 günlük EMA ise orta vadede yükselişin sağlıklı bir zeminde devam ettiğine işaret ediyor.

Momentum göstergelerine bakıldığında, RSI’ın 80 seviyesine yükselerek aşırı alım bölgesine geçtiği, CCI göstergesinin ise +127 seviyesinde bulunarak uzun pozisyonlar açısından olumlu bir görünüm sunduğu dikkat çekiyor.

Teknik açıdan 4.750 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa süreli bir yatay seyir ya da konsolidasyon süreci yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bu sürecin ardından, küresel gündemde bu hafta öne çıkan Davos Zirvesi ve Grönland’a ilişkin gelişmelerin etkisiyle ons altının 5.000 dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş ivmesi kazanabileceği öngörülüyor.