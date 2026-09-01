Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılması planlanan yeni otogar projesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Sivrihisar'ın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve ilçeye modern bir otogar kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir aşama geride bırakıldı. Sivrihisar Belediye Meclisi'nin 1 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda; Yunusemre ve Kurşunlu mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Ankara-Eskişehir Devlet Karayolu'nun bir bölümüne ilişkin karayolu geçişi ve bu geçişten etkilenen alanlarda planlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği gündeme alındı. Görüşmelerin ardından ilçeye kazandırılması hedeflenen yeni otogar projesinin önünü açacak imar planı değişikliği meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte ilçenin şehirlerarası ulaşım kapasitesinin artırılması, ulaşım hizmetlerinin daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

'Alınan meclis kararının Sivrihisar için hayırlı olmasını diliyorum'

Planlama çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, 'İlçemizin geleceğine yönelik önemli yatırımların önünü açacak planlama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Alınan meclis kararının Sivrihisar için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin bölgesel ulaşım noktasındaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.