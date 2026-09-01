Samsun'un Atakum Belediye Meclisi toplantısında, çalışanların 4,5 aydır maaş alamaması problemi gündeme geldi. Personel maaşlarının ödenmesi için kullanılacak krediye ilişkin teminat mektubunun henüz gelmediği belirtildi.

Atakum Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. 6 gündem maddesinden 5'i görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Gündem öncesinde Yeni Parti Grubu adına söz alan Nakif Yılmaz, belediye personelinin maaş sorununa dikkat çekti.

'Sokakta herkes Atakum Belediyesi'nin maaş sorununu soruyor'

Geçen ay personel maaşlarının ödenmesi amacıyla teminat mektubu karşılığında kredi kullanılması teklifinin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Yılmaz, aradan 25 gün geçmesine rağmen mektubun henüz gelmediğini söyledi. Yılmaz, 'Geçen ay personel maaşlarını ödemek adına teminat mektubu alıp kredi kullanma talebi oy birliğiyle meclisten geçti. 25 gün geçti ancak teminat mektubundan bir ses çıkmadı. Bir gecikme oldu ancak bunu olumsuzluk olarak düşünmüyoruz. Mektubun ardından alınacak para personelin maaşları için kullanılacak. Sokakta geziyoruz, herkes Atakum Belediyesi'nin maaşını sorar oldu. Sadece Samsun değil, dışarıdan da sorulmaya başlandı. Temennimiz ayın 7'sine kadar teminat mektubunun onaylanıp gelmesi' dedi.

'Cevap veremez olduk'

Maaş borçlarının kredi kullanılarak kapatılmasının planlandığını belirten Yılmaz, personelin yaşadığı mağduriyetin giderek büyüdüğünü ifade etti. Yılmaz, 'Bugün bir personelimizin 4 aydır belediyeden alacağı var ancak dershaneye çocuğunu kayıt ettiremedi. Bunun sorumlusu çalışanımız değil. İdare de elinden geleni yapıyor. Para olmadığından mektup ile borçları ödemeye çalışıyoruz. Bir yol daha mutlaka olmalı. Ayın 15'i geldiğinde belediyemizde görev yapan bin 600 çalışanımızın bir kısmının mutlu, bir kısmının çok üzgün olduğunu görmekten artık bunaldım. Cevap veremez olduk. Bu olayın ivedilikle çözülmesi lazım' diye konuştu.

Maaş ödemelerinde çalışanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini savunan Yılmaz, 'Bir para varsa dağıtılacak, maaş günü geldiğinde çalışan ayrımı yapmadan herkese eşit miktarda dağıtılırsa başım dik gezer, Serhat Türkel Başkan da dik gezer. 'Para bu kadar, bu kadar verdim' der ve çözüm yolu ararız' ifadelerini kullandı.

'4,5 aydır maaş alamayan personeller var'

AK Parti Grup Başkanvekili Erdal Benli de bazı personelin 2,5 ay, bazılarının ise 4,5 aydır maaş alamadığını söyledi. Benli, 'Personel maaşlarının ödenmesi adına teminat mektubuna 'evet' verdik. İller Bankası'ndan mektubun neden gelmediğini soracaktık, Nakif bey açıkladı. İnşallah kredi çekilebilir. Kredi çekilmemesine rağmen temizlik, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüklerinde 2,5 aya kadar maaş borcu bulunuyor. Buradaki çalışanların maaş alacaklarının 2,5 aya kadar inmesi sevindirici fakat diğer birimlerde çalışan personelin maaşları 4,5 aydır duruyor. En azından bunların da diğerleriyle aynı seviyeye gelmesi gerekiyor' şeklinde konuştu.

'Bankadan kredi alamazsak 'battık' havası var'

MHP Grup Başkanvekili Ahmet Hatinoğlu ise belediyenin tüm hesaplarını teminat mektubu sonrasında alınması beklenen krediye bağlamanın doğru olmadığını söyledi. Hatinoğlu, 'Konuşulanlara bakıldığında sanki belediyede tüm imkanlar bitti, yapacağımız hiçbir şey kalmadı. İller Bankası'ndan alınacak teminat mektubu ve bankalardan alacağımız krediye kaldık. Olmazsa 'battık' mı diyorsunuz? Şu andaki hava herkesin analiz ettiği gibi o noktada. Bu mektup gelmezse battık anlamına geliyor. Bu durum buraya kadar neden imkan üretilmedi? Bence Serhat Başkan meclise gelsin, durumu anlatsın ve herkes bilsin. Geçmişten olduğu kadar yeni eklenen de dünya kadar borç var' ifadelerini kullandı.

Taşkın: 'Kredi çekilememe durumunu düşünmek istemiyorum'

Meclis Başkanvekili Halil Taşkın, okulların açılmasına kısa süre kala personel maaşlarının ödenmesi için teminat mektubunun gelmesini beklediklerini söyledi. Taşkın, 'Bizi Atakum halkı seçti ve buraya getirdi. Çalışanlar hepimizin, aileleri bizim ailemiz, yuvası bizim yuvamız, çocuğu bizim çocuğumuz. Onların üzüntüsünü en fazla biz hissediyoruz. Bunda hepimiz sorumluyuz. Teminat mektubu ile bu senenin tüm personel maaş borçlarını kaldıralım istedik. Bu hafta inşallah bu iş çözülür. Kredi çekilemezse, onu düşünmek istemiyorum. İşin gerçeği bu' dedi.

CHP'den istifa eden 21 üyeden 3'ü bağımsız kaldı

Öte yandan, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ile birlikte CHP'den istifa eden 21 meclis üyesinin parti değişikliği sonrası dağılımı da netleşti. CHP'den istifa eden Atilla Tekcan, Hasan İpek ve Nahit Köse Yeni Parti'ye geçmeyerek bağımsız meclis üyesi olarak görevlerine devam etti. Diğer 18 üye ise Yeni Parti Meclis üyesi oldu.

Mecliste yapılan komisyon seçimlerinde, eski komisyonlarda görev yapan üyeler yeni parti ve unvanlarıyla aynı komisyonlarda görev yapmak üzere açık oyla yeniden seçildi.