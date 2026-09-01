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Doğu Anadolu temsilcisi, 6. hafta müsabakasında ise 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek.

Erzurumspor FK, 5. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 5 ve 6. hafta programları açıklandı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın 5 ve 6. hafta maç programı belli oldu. Erzurumspor FK, 5. haftada Beşiktaş'a konuk olurken, 6. haftada ise sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

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