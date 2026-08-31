Tera Yönetim Kurulu’nun 29 Ağustos’ta aldığı karar doğrultusunda, şirketin mevcut 40 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 40 milyar TL’ye çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, sermaye piyasalarında dikkat çekici bir büyüklüğe işaret ediyor. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 40 milyon TL’den 40 milyar TL’ye yükseltilmesi, gelecekte yapılabilecek sermaye artırımları açısından Tera’ya önemli ölçüde daha geniş bir hareket alanı sağlayacak.

Ödenmiş sermayede de büyük artış

Tera’nın aldığı karar yalnızca kayıtlı sermaye tavanıyla sınırlı kalmadı. Yönetim Kurulu aynı toplantıda şirketin 150 milyon TL seviyesindeki ödenmiş sermayesinin 4 milyar TL’ye yükseltilmesine de karar verdi.

Bu değişiklik gerçekleşirse Tera’nın ödenmiş sermayesi yaklaşık 26,7 kat artmış olacak.

40 milyar TL doğrudan şirkete girmeyecek

Kayıtlı sermaye tavanının 40 milyar TL’ye çıkarılması, şirketin bu tutarda bir kaynağı doğrudan kasasına koyacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu tavan, şirketin ilerleyen dönemlerde gerçekleştirebileceği sermaye artırımlarında ulaşabileceği üst sınırı ifade ediyor.

Dolayısıyla asıl dikkat çeken unsur, Tera’nın gelecekteki sermaye artırımları için oldukça geniş bir alan oluşturması.

SPK onayı bekleniyor

Sürecin ilk aşamasında Tera’nın kayıtlı sermaye tavanının 40 milyar TL’ye çıkarılması için SPK’nın uygun görüşünü alması gerekiyor. Onayın ardından esas sözleşme değişikliği ve sermaye artırımına ilişkin süreçlerin ilgili mevzuat çerçevesinde ilerlemesi bekleniyor.

SPK’nın sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesine yönelik kriterleri artırdığı bir dönemde gelen karar, Tera’nın gelecekteki büyüme ve finansman stratejileri açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Şirketin 150 milyon TL’den 4 milyar TL’ye çıkarma kararı aldığı ödenmiş sermaye ise Tera’nın önümüzdeki dönemde sermaye yapısını önemli ölçüde büyütmeye hazırlandığını gösteriyor.